¿Cuál es tu emoji según tu signo zodiacal?

Los signos del horóscopo cambian rotundamente, del uno al otro. Por eso, siempre hay un emoji que los represente mejor.

Si de repente te convirtieras en un emoticono, ¿cuál serías? Nos fijamos en los rasgos que destaca el zodiaco de tu signo para saber qué emoji te pega más según tu personalidad. Descubre qué emoji le va mejor con cada signo.

¿Qué emoji va mejor con cada signo?

Descubre qué emoji eres según tu signo zodiacal aquí.

Aries

Sabes elegir muy bien a tus amistades, eres [email protected], analizas absolutamente todo, siempre haces cosas que te hacen feliz sin importar lo que digan los demás, haces lo posible para siempre cuidar tu salud, tienes carisma y seguridad, no te da miedo explorar nuevos caminos.

Tauro

Eres muy responsable, Sabes leer muy bien a las personas a primera vista, eres [email protected], sabes cuándo es mejor no abrir la boca para evitar un problema, sabes expresar muy bien tus ideas, tienes el don de liderazgo, sabes dividir muy bien tu vida laboral y tu vida social

Géminis

No te da miedo experimentar, amas a los animales y los proteges siempre que puedes, tienes mucha paciencia con los niños, eres extremadamente responsable, no puedes mentir, eres muy [email protected], valiente, eres [email protected] y [email protected], sabes muy bien a quien sí le confías tus secretos y a quien no.

Cáncer

Eres fiel a tus valores y principios, no eres [email protected], te gusta trabajar para poder vivir bien, eres de mente abierta, eres [email protected], no te dejas de las demás personas, eres muy empática con personas que están pasando por un mal momento y siempre tomas tus propias decisiones.

Leo

Eres una persona muy centrada, noble, das sin esperar nada a cambio, te gusta la estabilidad (económica, sentimental, espiritual), das el 100% en todas tus actividades, siempre piensas bien antes de dar un consejo a alguien, le das tiempo al tiempo, no te preocupa en lo absoluto lo que piensen de ti.

Virgo

Haces las cosas con mucha pasión, no te das por vencida fácilmente, te gusta coleccionar momentos (no cosas), sabes aprovechar oportunidades, no dejas que cosas o personas tontas te afecten.

Libra

Tienes sentido del humor sarcástico, eres [email protected], no [email protected], muy cariñ[email protected], [email protected] fiel, ordenada, una persona detallista que además inspira confianza, te gusta lo minimalista, no eres [email protected] ni [email protected]

Escorpión

Te gusta la igualdad y crees que a las personas no se les juzga sin antes conocerlas, liberal, eres [email protected] de ti misma, [email protected], [email protected], artí[email protected], una persona realmente sincera que cuidaa a sus mejores [email protected] como si fueran su propia familia.

Sagitario

Capricornio

Independiente, eres [email protected] expresando tus sentimientos, [email protected], tienes buena memoria y recuerdas detalles importantes de las personas, no tienes problema en poner punto final a una relación, sabes poner límites, humilde y siempre agradecida con las personas que te quieren.

Acuario

Muy constante en tu trabajo, te gusta superarte, cumples tus promesas, hábil con las palabras, inspiras confianza, te gustan las cosas bien hechas, no toleras la impuntualidad, eres una persona entregada.

Piscis

Buen anfitrión, sabes cuando alguien miente y es falso, eres una excelente pareja, romá[email protected], amable, te llevas bien con todos sin importar sus preferencias, popular, tienes muchísima iniciativa.