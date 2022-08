¿Cuál es la ropa más fresca para el calor? Estudio lo revela. Foto: soymotor.com

Ha sido el estudio “¿Por qué los beduinos llevan ropa negra en el desierto?” publicado en la revista Nature quién por fin ha revelado cuál es la ropa más fresca para el calor, te sorprenderá saber qué los occidentales la llevamos de perder.

En La Verdad Noticias te revelamos que la investigación fue realizada por Arieh Borut y Amiram Shkolnik de la Universidad de Tel Aviv, así cómo por Virginia Finch y Richard Taylor de la Universidad de Harvard.

Hace poco te contamos que multaron a una mujer por usar top y short en temporada de calor, pero ahora, te diremos cuáles son las mejores prendas para soportar las altas temperaturas, según la ciencia.

¿Qué ropa da menos calor?

Beduinos. Foto: etniasdelmundo.com

El estudio se realizó con un voluntario que estuvo en el desierto de Néguev a una temperatura de 35 a 46 °C. Se probó cuatro atuendos durante 30 minutos cada uno bajo el sol y gracias a ello, se descubrió cuál es el mejor para este clima extremo.

Traje o uniforme

Impide la sudoración, la cual ayuda a evaporar el calor extra, algo que se puede hacer solo cuando la piel toca el aire, de ahí que llevar estas prendas, además en colores oscuros, lo impide, pues estos absorben más calor y lo pasan a la piel, pero esta no puede deshacerse de él porque estas prendas son muy ajustadas.

Pantalones cortos

Aunque permite una mejor sudoración, no es recomendable porque no protege la piel, de ahí que es necesario llevar un atuendo que sí la proteja, pues aun cuando uses bloqueador no estarás libre del calor, ya que esta produce más sudor y no permite su evaporación fácilmente, por eso, no debe usarse esta prenda bajo el sol.

Túnica blanca o negra

Estas son las mejores prendas que debes usar bajo el sol, son anchas y esto permite que entre aire para que la piel sude, no importa el color, pues como son holgadas, el calor absorbido no toca la piel y si no hay aire, tampoco hay problema, ya que este atuendo lo produce al interior con los movimientos de quien lo porta. También, sobre este tema, es importante el groso del tejido, el cual permite absorber la temperatura sin que llegue directamente a la piel.

¿Qué material de ropa usar en verano?

El algodón, sus fibras permiten la transpiración y también absorben el sudor, de ahí que es la opción ideal, también, es perfecto para todo tipo de piel y difícilmente causa rozaduras o alergia.

Con información de smoda.elpais.com