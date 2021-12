¿Cuál es la pena por un aborto ilegal? Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan que son de 1 a 3 años de prisión, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

Artículo 332. Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias: I. Que no tenga mala fama; II. Que haya logrado ocultar su embarazo; y III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.

Sin embargo, el del Código Penal establece el aborto legal según el Artículo 334 que no se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Definición de aborto ilegal

Se considera aborto ilegal o clandestino cuando es realizado en contra de las leyes del país donde se practica. Se trata según Artículo 329. de la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

La definición del aborto “ilegal” cambia con cada estado, ya que cada estado cuenta con una legislación y un código penal diferente.

En todos los estados es legal bajo cláusulas de abuso sexual, riesgo de malformaciones fetales, inseminación no consentida y en algunos, hasta por situaciones económicas extremas.

Únicamente en 5 estados es legal la interrupción del embarazo sin ser necesario cumplir con esas cláusulas. CDMX, Oaxaca, Baja california, Veracruz , Hidalgo y Colima.

¿Qué artículo prohibe el aborto?

Hay sanciones para quién practique un aborto de manera ilegal

ARTÍCULO 331. - Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada. Para efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho años de prisión.

En el caso que la madre tenga aborto provocado por su propia voluntad o consienta este, se le sancionará con 6 meses a 1 año de prisión. El aborto no está penalizado en casos de violación, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer y cuando es producto de una de la mujer.

¿Cuáles son los meses más peligrosos de aborto?

El aborto está permitido hasta las 12 semanas de gestación

En sí, cualquier procedimiento médico conlleva un riesgo. Es subjetivo señalar un periodo de riesgo, ya que dependiendo de cada cuerpo, de cómo se realiza el procedimiento y de quién lo realice, va a depender el resultado.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, evidentemente está recomendado y permitido (en los estados donde está legislado) hasta las 12 semanas de gestación, a menos de que sea un abuso sexual, malformaciones o inseminacion no consentida.

También todo dependerá de el método que se utilice, ya que en algunos lugares aún se emplea el legrado, cuando ya no está avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y únicamente avalan la interrupción mediante medicamentos, o la aspiración por vacío.

Ahora conoces cuál es la pena por un aborto ilegal, y en que casos no hay sanción siempre y cuando se cumpla lo establecido en la legislación.

