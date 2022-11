¿Cuál es la mejor raza de perro para un adulto mayor? Estas 3 son muy tranquilas. Foto: hogarmania.com

Al estar el frente de la lista de los animales más cariñosos y leales, los perros son la opción perfecta para tener de compañía en casa, sobre todo porque hay razas que son muy tranquilas y fáciles de adiestrar, es por eso que si conoces a un adulto mayor y quieres regarle un cachorro, estas opciones son para ti, ¡no las dejas pasar!

En La Verdad Noticias queremos decirte que si quieres mantener la paz y tranquilidad en casa, debes entrenar a tu cachorro para que juegue en el jardín y se comporte dentro de casa, asegúrate de tener un espacio exclusivo para sus necesidades, un horario fijo de comidas y sácalo a pasear durante el día para que ambos se desestresen.

Anteriormente, te contamos qué hacer para proteger a los cachorros del frío, pero ahora te decimos que es muy importante ajustar su dieta en esta temporada de cambios radicales de temperatura, pues al igual que los humanos, ellos también sufren de resfriado e infecciones respiratorias si no se tiene cuidado.

4 razas de perro perfectas para un adulto mayor

Corgi. Foto: hogarmania.com

Tener alguna de estas razas en casa es muy fácil, pues no necesitan muchos cuidados y no son delicados de salud, también son muy amigables y pasarás mucho tiempo viéndoles jugar y correr por todo el patio, pero no te preocupes por el ruido, ya que suelen ser muy respetuosas y harán alborto solo cuando la situación lo requiera.

Shih Tzu

Debido a su tamaño, son ideales para tenerlos dentro de casa, además de que no son ruidosos, a menos de que olvides alimentarlos, pero en general tu hogar estará bastante tranquilo, porque ellos adoran la paz y siempre buscaran hacerte compañía.

Beagle

Son la mejor compañía si busca una raza muy activa, pues se caracterizan por desbordar energía y ser muy respetuosa, así que no tienes que preocuparte por tus muebles o ropa en el patio.

Corgi

Alegres y muy empáticos, estos cachorros siempre estarán atentos a todo lo que ocurre en casa y a tu estado de ánimo, pues si te ven decaído, no dudarán en intentar sacarte una sonrisa y convencerte de salir a jugar un rato.

Te puede interesar: ¿Por qué mi perro huele mal? 5 razones explican su olor a pescado.

¿Cómo son los perros de compañía?

Suelen ser razas que se caracterizan por ser afectuosas, mansas y protectoras, además de que son muy inteligentes y fáciles de educar, también funcionan como en algunos casos y con el entrenamiento adecuado como animales de apoyo emocional, pues su alegría ayuda a superar rápidamente eventos traumáticos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de heraldodemexico.com