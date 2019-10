¿Cuál es la mejor posición para dormir y tener un mejor descanso?

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor posición para dormir? La forma en la que nos acomodamos por las noches influye muchísimo en la calidad del sueño y el descanso, de hecho, diversos especialistas aseguran que una posición incorrecta puede provocar dolores de espalda, cuello y hombros, sin embargo, también puede afectar nuestra salud en general.

De acuerdo con una investigación dirigida por Celine Vetter y publicada en la revista científica Science Daily, dormir poco o demasiado puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco (aún siguiendo un estilo de vida saludable), así que un mal descanso sería determinante en nuestra salud.

“Esto proporciona una de las pruebas más sólidas de que la duración del sueño es un factor clave cuando se trata de la salud del corazón, y esto es válido para todos", mencionó la autora.

Ahora bien, de acuerdo con el especialista de la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roberto Gutiérrez Vargas, en entrevista con UnoTV, estas son las diferentes posturas para dormir y sus beneficios o consecuencias:

Dormir de lado

Según el experto esta es la posición más común y también la “más recomendada para los adultos”, puesto que ayuda a abrir las vías respiratorias y a que la columna vertebral descanse de la tensión del día. No obstante, “se exhorta a que no use una almohada muy grande, que sea más o menos del tamaño del hombro”.

De igual forma, es la postura (del lado izquierdo) más recomendada para las embarazadas, especialmente para las que tienen una gestación avanzada, pues de lo contrario el peso del bebé hace presión en las arterias y venas grandes, y “ocasiona que no se oxigene bien las extremidades".

Dormir boca arriba

Si bien esta postura no se recomienda en adultos y adolescentes porque incrementa la presión torácica, es la mejor opción para los niños, ya que disminuye el riesgo de muerte súbita.

Por su parte, aquellos pacientes con apnea del sueño, si “duermen boca arriba van a incrementar estos episodios, así como los ronquidos”.

Dormir boca abajo

Por último, el médico señala que dormir boca abajo es la peor posición de todas, ya que el cuello necesita girar casi 90 grados con respecto al cuerpo y al mismo tiempo se levanta la cabeza hasta la altura de la almohada.

“Esta posición altera la presión porque se incrementa el peso sobre el tórax y no permite que se expanda de manera adecuada”.

