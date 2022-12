¿Cuál es la mejor oración para pedir perdón a Dios?

Así como se ora a Dios para pedirle un milagro y para agradecerle sus buenas obras en nuestra vida, también se debe hacer para elevar nuestras disculpas por ser pecadores.

Dios es misericordioso y perdonará los pecados de todo aquel que de verdad esté arrepentido; así que alza tu voz y por medio de la oración pide perdón por tus faltas.

En La Verdad Noticias te compartimos las mejores oraciones para pedir perdón al Señor por los pecados que cargamos en nuestra alma y conciencia.

Oración para pedir perdón a Dios por pecados graves

Orar a Dios.

Comienza el día con la gracia de Dios y pide disculpas por desobecer los mandamientos; sobre todo si ha sido una falta grave que ahora cargas en tu corazón.

Con mucha fé ora hacia el cielo y de rodillas, el Señor te escuchará y perdonará si la súplica ha sido verdadera.

Reza esta oración y arrepiéntete de corazón por lo que has hecho:

Padre bueno, me dirijo confiadamente a ti en esta hora en la que reconozco que soy un pobre pecador, tu bondad y misericordia son infinitas, y siempre recibes con los brazos abiertos a quien con humildad y arrepentimiento acude a ti para pedir perdón.

Reconozco que he fallado, y que a través de mi mala conducta me he alejado de ti. Quiero acudir a ti para obtener tu perdón, y desde tu perdón saber que puedo enderezar mi camino, mejorando mi conducta en este andar del día a día.

Padre bueno, mis faltas tú las conoces, no se te esconde ninguna de mis conductas, y conoces muy bien lo que hay en mi corazón. En este momento declaro que aborrezco mi mal proceder, desprecio mi mala conducta, y rechazo mis pecados porque me alejan de ti.

Hago también el firme propósito de no volver a pecar, y mantenerme atento y vigilante de mis actos, cuidando en todo momento lo que digo y lo que hago, para así no ofender ni herir a nadie, y mucho menos ofenderte a ti.

Padre eterno, algunas personas me han hecho daño, ellos también son hijos tuyos y así como yo, merecen tu perdón. Todos somos hijos tuyos, Tú nos amas y cuidas a todos, y aunque todos también fallamos Tú siempre cuidas que no nos desviemos de tu amor y bondad infinitos.

Dame fuerzas para perdonar, reconozco que perdonar no es cosa fácil, y que sin tu ayuda muy poco podré lograr en el camino de perdonar a quienes me hieren.

Yo perdono en este acto a todos aquellos que me han lastimado, los entrego a ti, que eres un Padre amoroso y misericordioso; me siento libre y seguro porque he acudido a ti, y porque sé que tú me guías y vigilas mis pasos. Gracias padre por escucharme y perdonarme.

Amén.

Oración para pedir perdón a Dios por malos pensamientos

Pide perdón a Dios a través de la oración.

Dice la Biblia que los malos pensamientos son los impulsos hacia el pecado, por eso no le agradan a Dios.

Es decir, te incitan a pecar cuando aparecen en tu mente; por lo tanto, hay que pedir perdón al Señor con esta oración:

Señor Dios, Padre eterno y omnipotente, reconocemos y confesamos delante de tu santa Majestad que somos pobres pecadores, nacidos en la iniquidad, inclinados al mal e incapaces por nosotros mismos de practicar el bien.

Confesamos haber quebrantado diariamente y de distintas maneras tus santos mandamientos, y, merecer así, por tu justa sentencia, la condenación y la muerte.

Pero, oh Señor, sentimos un vivo dolor por haberte ofendido y nos condenamos a nosotros mismos y a nuestras transgresiones con un verdadero arrepentimiento, acudimos a tu gracia y te suplicamos nos socorras en nuestra miseria.

Ten piedad de nosotros, oh Dios de toda bondad, Padre misericordioso, y perdona nuestros pecados, por el amor de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador.

Concédenos y aumenta cada día en nosotros las gracias de tu santo espíritu, a fin de que, reconociendo siempre nuestras faltas, nos arrepintamos y renunciemos a ellas de todo nuestro corazón y llevemos frutos de justicia y de santidad que te sean agradables, por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Mantente en gracia con Dios y ora todos los días.

