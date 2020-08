¿Cuál es la frecuencia de tener relaciones sexuales en pareja y cómo mejorarlas?

¿Cuál es la frecuencia para tener relaciones sexuales?. Foto: as.com

Es completamente natural tener inseguridades sobre la cantidad de sexo que practican usted y su pareja. Pero es importante tener en cuenta que cada relación es diferente, con diferentes necesidades sexuales, terapeutas hablan al respecto de la frecuencia con que se debe abordar el tema de la relación sexual en pareja.

Los terapeutas sexuales dicen que concentrarse en la calidad de su vida sexual y la conexión que tiene con una pareja es más importante que la frecuencia con la que tiene relaciones sexuales. Más sexo no siempre equivale a una mejor relación. En cambio, concentrarse en la calidad del sexo, su conexión con una pareja y lo que es mejor para su relación puede fortalecer su vínculo.

Frecuencia de las relaciones sexuales

No existe una respuesta correcta para la frecuencia con la que debería tener relaciones sexuales, solo lo que se siente correcto para su relación o vida sexual.

Un estudio de 2017 publicado en Archives of Sexual Behavior estudió el comportamiento sexual de poco más de 26,000 personas entre 1989 y 2014. Descubrió que el adulto promedio tiene relaciones sexuales 54 veces al año, o un promedio de aproximadamente una vez a la semana.

Frecuencia para tener una relación sexual. Foto: as.com

También encontró que, para las parejas casadas, el número se mantuvo casi igual: 51 veces al año. Sin embargo, la frecuencia cambia según la edad: los veinteañeros informaron tener relaciones sexuales alrededor de 80 veces al año, mientras que el número se reduce a 20 para los de sesenta y tantos. También es importante señalar que sexo es un término amplio que abarca muchos actos sexuales. Por tanto, las definiciones pueden variar de una persona a otra.

Una vez a la semana puede ser el promedio, pero eso no significa necesariamente que sea la cantidad adecuada de sexo para todas las relaciones. Cada pareja determina la cantidad de sexo adecuada para ellos, un número que puede cambiar a medida que continúa su relación.

Factores que obstaculizan la vida sexual

Si no está satisfecho con la cantidad de relaciones sexuales que tienen usted y su pareja, la culpa puede ser de ciertos factores.

Algunos ejemplos de factores externos que afectan su vida sexual o la de su pareja incluyen:

Estrés: en general o sobre la relación

Cambios en el cuerpo debido al envejecimiento y problemas de salud

Caer en una rutina que se vuelve aburrida

Estar ocupado con los niños, la familia o la carrera

No se sienten cómodos comunicándose entre sí

No sentirse visto ni escuchado por su pareja

Factores que afectan las relaciones sexuales. Foto: Reproducción asistida. ORG

¿Cómo mejorar la vida sexual en pareja?

El sexo debe ser placentero, no algo que cause más estrés que placer. Aquí hay seis formas en que usted y su pareja pueden mejorar la calidad de su vida sexual.

Reducir el estrés

Si nota que usted o su pareja están estresados, hablen entre sí y busquen formas de desahogarse. Esto puede incluir: llevar un diario, meditación, terapia, movimiento corporal agradable como bailar o actividades físicas productivas como doblar la ropa. Por otro lado, algunas personas pueden usar el sexo para lidiar con su estrés, dice Lozano.

Explore su yo sexual

Se sugiere practicar la introspección, la curiosidad y explorar su sexualidad y sus deseos sexuales para familiarizarse más con su cuerpo. La exploración sexual puede significar abordar problemas de imagen corporal o encontrar lo que le agrada.

Prueba algo nuevo

Probar nuevas posiciones, fantasías o juguetes puede revitalizar tu vida sexual. La terapeuta recomienda usar sitios que especifiquen sus intereses sexuales y comparar los resultados con su pareja.

Juegos previos

Los juegos previos pueden ser mucho más que un toque físico o actos sexuales. El camino hacia el buen sexo comienza mucho antes de entrar al dormitorio. Crear un espacio seguro para tu pareja y tratarla con amabilidad, afecto y respeto, proporciona un punto de partida para una conexión profunda y significativa durante el sexo.

Comunicarse entre sí

Si quieres probar cosas nuevas o cambiar tu vida sexual, todo requiere una comunicación abierta y honesta.

Trabaje para sincronizar sus impulsos sexuales

Se sugiere programar el sexo y priorizar su rutina sexual. Esto puede significar que una pareja ocasionalmente tiene relaciones sexuales un poco más o menos a menudo de lo que preferiría, pero considerar las necesidades del otro es clave.

Es importante tener en cuenta que el consentimiento siempre es necesario para tener un encuentro sexual. Si no quiere tener relaciones sexuales, no tenga relaciones sexuales. Y no obligue a su pareja a tener relaciones sexuales a menos que se sienta completamente cómodo haciéndolo.

Tener relaciones sexuales con más frecuencia no es garantía de que su relación sea exitosa. En cambio, concéntrese en la calidad de la experiencia en sí. Hacerlo probablemente mejorará la satisfacción sexual de usted y de su pareja más que si solo aumentara la cantidad de relaciones sexuales que tiene.