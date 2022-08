¿Cuál es la forma correcta de pelar un kiwi? Tiktoker revela la mejor técnica. Foto: selecciones.com.mx

Esta es una de las frutas más exóticas que puedes comprar, su sabor es agridulce y muchos lo disfrutan en agua fresca o en sushi, pero, aunque es muy sabrosas, casi nadie sabe pelarlo rápidamente, pues su cáscara es muy fina y suele ser complicado desprenderla, por suerte, una tiktoker reveló cuál es la forma correcta de pelar un kiwi, ¡aquí te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que este fruto verde es fuente de vitamina C, posee fitoquímicos que previenen la gripa común y fortalecen el sistema inmunológico. Además, está lleno de fibra, potasio, carotenoides, folatos y vitaminas K y E.

Hace poco te contamos los beneficios de esta fruta en tu salud, pero ahora, vamos a decir cómo pelarla en segundos cómo todo un experto.

¿Cómo pelar un kiwi con una cuchara?

Así se pela esta fruta verde. Foto: gastrolabweb.com

Ha sido la tiktoker con cuenta @elisaplate quien ha dado los pasos a seguir para retirar fácilmente la cáscara de este alimento, a continuación, te decimos cuáles son:

Coloca la fruta de manera horizontal Corta las dos puntas del fruto Toma una cuchara y métela entre la cáscara y la pulpa Cuando esté dentro ve girando el fruto Poco a poco la cáscara se va a desprender de todo el cuerpo Y listo, ya tendrás completamente pelada esta fruta

¿Qué pasa si me como la cáscara del kiwi?

Aunque no lo creas, no pasa nada si te comes la cáscara de este fruto, todo lo contrario, pues si la consumes ayudas a que tu tránsito intestinal mejore, esto debido a que tiene fibra insoluble y soluble, pero, además, también favorece el crecimiento de la microbiota saludable.

Con información de gastrolabweb.com