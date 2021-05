¿Cuál es la diferencia entre frutas y verduras?

La diferencia entre frutas y verduras es que las primeras cumplen la función de reproducción de la planta, de ahí que contienen semillas, mientras que las segundas son cualquier parte comestible de la planta que no sea sus frutos, ¿aún tienes dudas?, aquí te lo explicamos a detalle y te damos ¡ejemplos!

Comer frutas y verduras es una de las indicaciones que más se nos dicen desde pequeños; sin embargo, y aun cuando nos convertimos en adultos, estos dos alimentos nos causan confusión al momento de distinguirlos, pues ¿quién no se ha preguntado cómo se clasifica al aguacate o al tomate?

La función de las frutas y verduras es muy importante para nuestro organismo ya que suministran la gran mayoría de nutrientes para que funcione correctamente, y para que estés completamente seguro de cómo identificarlas, aquí te explicamos a grandes rasgos sus diferencias, así por fin sabrás si la calabaza es fruta o verdura.

Diferencia entre frutas y verduras explicación para niños

Frutas y verduras. Foto: www.prevention.com

La diferencia entre frutas y verduras puede ser compleja al momento de explicarla a los niños; sin embargo, en La Verdad Noticias te decimos cómo hacerlo muy fácilmente, para eso primero hay que definir qué es cada una, ¡pon mucha atención!

¿Qué es una fruta?

Para poder reproducirse las plantas generan semillas, y estas se desarrollan y maduran dentro de las frutas, que les sirven como protección y también como medio para que estas lleguen a más lugares y crezcan más árboles de su especie, por ejemplo, cuando un animal los consume generalmente los come en el mismo lugar o se los lleva a su zona, donde luego de comerlos tira la semilla en un lugar distinto al del árbol principal, dando pie a una nueva planta.

Es importante mencionar que actualmente hay frutas que no tienen semillas, pero esto no es natural, ya que pasan por una modificación genética para eliminarlas, ya que pueden ser molestas para el consumo humano; sin embargo, la regla es que, mientras tenga semillas no es verdura, sino fruta, así que sí, las calabazas, los tomates y el aguacate son frutas.

¿Qué es una verdura?

Ahora que ya sabes que las frutas son los bebés de las plantas, es más fácil entender que es una verdura, y es que estas son cualquier parte de una planta que puede ser comestible para el ser humano, descartando completamente los frutos de estas, y estas partes pueden ser los tallos, raíces, flores y hojas.

Ahora ya lo sabes, las verduras no son verduras porque sean verdes o amargas, ¡no las confundas!

Ejemplos de frutas y verduras

Consumir frutas y verduras todos los días te mantendrá saludable. Foto: healthyeating.sfgate.com

Los ejemplos de frutas y verduras más conocidos son el plátano, cuando se habla de las primeras y de las segundas las espinacas, aunque existen otros más que no son tan conocidos y que muchas veces crean confusión, y ¡aquí te los revelamos!

Ejemplos de frutas

Tomate Tomate verde Berenjena Aguacate Pimiento Pepino Calabaza Chile Guisantes Oliva

Ejemplos de verduras

Hojas: lechuga y espinaca Bulbos: ajo y cebolla Flores: coliflor y alcachofa Raíces: rábano y zanahoria Tubérculos: patata y boniato Tallos: espárrago y apio Semillas: lentejas, arroz y habas

