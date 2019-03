Cuál es el único tipo de parejas que sí funcionan

Existen parejas que duran años juntas, pero que no son felices. Si bien a tu pareja no le corresponde “hacerte feliz”, pues esta es tarea de cada quien, sí hay ciertos detalles que la relación debería de tener para que funcione.

Las que NO funcionan

Soledad

Por ejemplo, si estás con una persona porque no quieres estar sola, eso significa que estás en una relación que no funciona y que eventualmente terminará. Eso no quiere decir que seas “infeliz” o que no quieras a tu pareja, pero el simple hecho de aceptar estar con alguien por el miedo a la soledad no es sano, ni justo.

Protección

Podríamos decir que la protección es un aspecto bastante similar a la soledad. Si no te sientes completamente atraída, pero estás con él porque sabes que te cuida y te apoya, es otro tipo de relación que está destinada al fracaso. Además, ¿no crees que todos merecemos a alguien que nos quiera y se entregue por completo?

Interés

La mayoría de las personas atribuye el interés a la posición económica, sin embargo, el simple hecho de obtener “beneficios” al estar juntos, sin estar enamorada, podría indicar que existe cierto grado de interés.

Relaciones de pareja que no funcionan.

Todas estas relaciones al final terminan lastimándonos, pues a pesar de que las cosas estén “bien”, si no te sientes plena y enamorada, las emociones que suprimes te terminarán pasando la factura.

Entonces, ¿Cuáles son las relaciones que SÍ funcionan?

Las que SÍ funcionan

Relaciones de pareja que sí funcionan.

- Se aceptan y quieren tal cual son. Sin importar sus circunstancias, estatus social, o aspecto físico; se aman por sobre todas las cosas.

- Saben comunicarse correctamente y se tienen confianza. Nada de esconder verdades o gritar y hacer comentarios hirientes cada vez que hay alguna discusión.

- Están de acuerdo con esperar a tener hijos hasta que ambos estén preparados psicológica y económicamente, o han decidido en pareja que no los tendrán.

- Aman el tiempo que pasan juntos, pero se dan su espacio.

- Son felices juntos porque son felices individualmente.