¿Cuál es el tratamiento para la viruela del mono?

Los mercados pueden estar en caída libre, pero algunas empresas de biotecnología tuvieron un día excepcionalmente bueno. Las acciones de Siga subieron más del 40%; Emergent Biosolutions ganó casi un 12% y Tonix Pharmaceuticals, un 15%. Fuera de EE. UU., la empresa danesa Bavarian Nordic saltó un 19%.

¿La razón? Hacen tratamientos para la viruela del mono

Se han registrado algunos casos de viruela del mono en Europa y América del Norte, lejos de África occidental y central, donde suelen surgir brotes. Con el covid todavía en curso y los recuerdos frescos de principios de 2020, la alerta ha aumentado rápidamente, elevando las acciones de los fabricantes de los medicamentos que se necesitarían para tratar un brote de viruela del mono.

¿Qué tratamientos hay disponibles contra la viruela del mono?

No existe un tratamiento específico para la viruela del mono. Los tratamientos existentes para la enfermedad se aprobaron originalmente como defensa en caso de un ataque biológico. El virus de la viruela pertenece a la familia de los ortopoxvirus y comparte similitudes significativas con un viejo enemigo de la humanidad: la viruela.

Afortunadamente, en comparación con la viruela, la viruela del mono es menos letal: entre el 1 % y el 3 % de los pacientes muere a causa de ella, en comparación con el 30 % de mortalidad de la viruela.

Los dos virus son lo suficientemente similares como para que los tratamientos desarrollados contra la viruela también se puedan usar con la viruela del mono. Y aunque no existen tratamientos específicos para la viruela del mono, una enfermedad existente que ha afectado a miles de personas en varios países africanos desde la década de 1970, hay muchos disponibles para la viruela.

Los últimos medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la viruela son Tpoxx (nombre genérico: tecovirimat) , fabricado por Siga Technologies, y Tembexa (nombre genérico: brincidofovir) , que Emergent Biosolutions acaba de adquirir de su desarrollador Chimerix por $325. millón.

Ambos medicamentos son antivirales, se toman por vía oral o como inyección. También hay una vacuna contra la viruela, fabricada por Bavarian Nordic, y otra por Tonix Pharmaceutical en preparación.

¿Por qué usamos tratamientos contra la viruela para la viruela del mono?

Esas son muchas opciones para tratar una enfermedad que se declaró erradicada en 1980. Pero estas vacunas y antivirales no se desarrollaron para curar enfermedades existentes. Existen en caso de que alguien decida traer de vuelta la viruela (también conocida como virus variola) como arma.

“Aunque la viruela natural ya no existe, las preocupaciones sobre los usos potenciales del virus de la viruela como arma biológica han hecho que el desarrollo de medicamentos contra la viruela sea un componente importante de la respuesta de contramedidas médicas de los EE. UU.”, explicó la FDA en su nota de aprobación de 2021 para Tembexa.

Lo mismo ocurre con Canadá y los países europeos, que almacenan los tratamientos como medida de contraataque.

Si bien el bioterrorismo es una amenaza grave, hay algo paradójico en que los países europeos tengan que pedir tratamientos contra la viruela a los Estados Unidos para tratar la viruela del mono, una enfermedad en la que los países ricos no habían pensado desde el primer caso oficial en 1970.

Pero como la propagación de covid, los recientes brotes de viruela símica muestran que los virus no tienen fronteras. “ Decir 'nadie está bien si todos no estamos bien' no es solo un chiste, sino una verdad inherente al principio de la salud global”, dice Nadia Sam-Agudu, profesora de pediatría en el Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland.

