¿Cuál es el tipo de cubrebocas correcto para hacer ejercicio?

Debido a las nuevas medidas sanitarias para prevención del contagio por coronavirus, el uso de cubrebocas es indispensable en todos los lugares a los que vayas, si estás pensando incluir el ejercicio en la nueva normalidad al aire libre o en el gimnasio, te decimos cual es la mascarilla correcta que deberás usar.

El coronavirus ha provocado que la realidad cambie definitivamente; las medidas sanitarias se han vuelto indispensables en el día a día y el ejercicio está incluido. Ante nuevas disposiciones gubernamentales que permiten el ejercicio, con medidas de sanidad prudentes, al aire libre, resulta relevante conocer qué tipo de cubrebocas usar durante la práctica.

Cubrebocas para ejercicio Adidas

Adidas recientemente se ha instaurado como punta de lanza en la creación de cubrebocas hechas especialmente con materiales y forma idóneos para el ejercicio, y otras marcas importantes comienzan a sumarse a la iniciativa. Under Armour y Nike también fabrican las propias pero aún no comercializan. Destaca que un porcentaje de las ganancias de las ventas de los cubrebocas de Adidas, serán destinadas al Fondo Global de Respuesta al Coronavirus de Save the Children.

¿Cuál es el cubrebocas correcto para ejercicio?

Especialistas aseguran que no todos los cubrebocas cuentan con las medidas necesarias para portarlas durante el ejercicio y sólo resultan como ayuda parcial en la prevención de contagio por coronavirus.

Las mascarillas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud son los FFP2 y FFP3, mas no están pensados ni diseñados para alguna práctica deportiva.

Se sugiere, entonces, que de hacer ejercicio al aire libre en algún parque, el cubrebocas a utilizar debe ser cómodo y ajustado correctamente a la cara del usuario, evitando que la nariz o boca queden expuestos. Debe permitir una buena transpiración e incluir filtros de protección real. El lavado correcto y constante para eliminar cualquier tipo de agente contaminante adherido también es de vital importancia.

El ejercicio puede ser benéfico en la prevención del Covid-19 por lo que se sugiere realizarlo en casa; sin embargo, si se ha decidido salir a correr a algún parque cercano, no se debe ignorar estas medidas para que el cubrebocas sí pueda ser una barrera efectiva contra el coronavirus.