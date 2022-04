¿Cuál es el significado del lazo de luto? Foto: www.elsoldemorelia.com.mx

Ver un lazo de luto se relaciona casi siempre con una desgracia ocurrida, ya que su significado se vincula con la muerte, aunque no siempre de forma literal, también se relaciona con sentimientos de carácter político y social, pero de igual manera denota la pérdida de algo o alguien.

En La Verdad Noticias te revelamos que el significado del lazo dependerá también del color que muestre, si es negro se habla de una pérdida humana la mayoría de las veces, pero si es rosa, puede indicar que hay solidaridad respecto al cáncer de mamá.

Anteriormente te contamos cómo descargar un moño de luto negro; sin embargo, ahora te diremos algo más sobre este símbolo que es parte de varias culturas y sociedades.

¿Cuándo se pone el lazo de luto en la puerta?

Moño negro en la puerta. Foto: infobae.com

Se coloca cuando una familia está pasando por la muerte de un ser querido, de esta manera se indica que está sufriendo y el resto de la sociedad podrá enterarse de ello sin preguntar directamente, ya que en ese momento están pasando por un momento difícil.

Es importante mencionar que no es obligatorio ponerlo, esto también depende de las costumbres de la familia y de las tradiciones del lugar donde esta vive, así que no es una regla que se imponga, puedes hacerlo o no.

¿Cuántos días se pone el mono de luto?

Moño negro. Foto: vocesmexico.com

No existe una regla exacta, pueden ser meses o años según la cultura donde la muerte ocurre y el luto que la familia quiera llevar tras la muerte del ser querido, hay quienes pueden dejarlo de uno a dos años.

