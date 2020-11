¿Cuál es el ORIGEN de la tradición de rociar champagne?

Te decimos cómo surgió la tradición de rociar champagne. Foto: sillontecnico.com.mx | Getty Images/OJO Images RF, OJO Images RF

¿Alguna vez has rociado champagne para la celebrar algo?, sí esta tradición es muy popular en las series de televisión y películas, pero, ¿sabes cuál es su origen?, en La Verdad Noticias te lo revelamos, así que ¡toma nota!

Cabe destacar que tirar champagne es un lujo que solo pueden darse aquellos que quieran tirar literalmente el dinero, y es que una botella de esta bebida es realmente cara, así que, no es una tradición económica, así que, si los has hecho siéntete muy afortunado, pues no todos pueden llevarla a acabo.

Origen de derrochar champagne

Esta tradición costosa es considerada por muchos un gusto lujoso y excéntrico, aunque la mayoría que la lleva en práctica la disfruta al máximo, pues con esta expresan felicidad, ¿tú qué opinas?

Derrochar champagne suena ostentoso, y lo es, pero no surgió como podrías imaginarlo, no se trata de una tradición impuesta por un rey rico, sino por un piloto de carreras que realizó este acto en Francia, y al hacerlo cambió el rumbo de esta bebida, haciéndola aún más popular.

El origen de derramar champagne se inició con los pilotos de carreras. Foto: sillontecnico.com.mx

Todo sucedió en la carrera Peking-París en el 1907 cuando se daban botellas de champagne como regalos a los pilotos de autos; aunque, fue en los años 50’s la época en que realmente se hizo muy popular.

La leyenda cuenta que el protagonista del origen de derrochar champagne fue Dan Gurney, un piloto de autos que en 1967 y por “accidente” derrochó una botella de la marca Moët & Chandon, la cual recibió como regalo por haber ganado la carrera Le Mans que duró 24 horas, esto mientras colocaba en la boca de esta bebida el dedo para mojar a todos con ella con el propósito de celebrar.

Este peculiar accidente fue tan famoso que se hizo muy popular entre todos los pilotos quienes lo siguieron haciendo los años siguientes.

Hay quienes aseguran que el que marcó el verdadero ritual de rociar champagne fue sin duda Dan Gurney, pero se cuenta que este no fue el primero, sino que en 1966 esta tradición tuvo sus inicios con Jo Siffert y Graham Hill.

Cabe recordar que derramar champagne es una tradición que combina perfectamente con las carreras de autos, las cuales se consideran como símbolo de status y lujo, así que, para ellos tirar un poco de esa bebida no es más que un sutiliza de su riqueza.

