Critican ‘desaire’ de Harry a la Reina Isabel por no ir a este evento

Luego de que el príncipe Harry descartara viajar a Reino Unido para el aniversario luctuoso de su abuelo, el príncipe Felipe, la prensa británica lo ha acusado de ‘desairar’ y ‘decepcionar’ a la Reina Isabel II.

Los miembros de la familia real británica se reunirán el 29 de marzo de 2022 para recordar la vida de Felipe. Sin embargo, Harry no estará en la Abadía de Westminster para el servicio privado de Acción de Gracias.

Según una publicación de Today, un portavoz de Harry confirmó a NBC News el 11 de marzo de 2022 que no estará en el servicio conmemorativo. La breve declaración decía lo siguiente:

"El duque no regresará al Reino Unido a fines de marzo, pero espera visitar a su abuela lo antes posible".

‘Desaire’ de Harry a la Reina

El nieto de 37 años de la Reina Isabel toma distancia de la familia.

La decisión de Harry de no asistir al funeral de Philip se produce después de que expresó su preocupación por la seguridad de su familia durante las visitas al Reino Unido. En enero de 2022, pidió protección policial para él, Meghan Markle y sus dos hijos durante cualquier visita al país. Sin él, afirmó que estarían "inseguros".

Mientras que un experto real lo llamó una "buena excusa" para no asistir al funeral de Philip, otro dijo que Harry entendió la situación "totalmente mal". Según la autora y experta en realeza Angela Levin, al optar por no participar en el servicio conmemorativo de Philip, Harry no solo desairó a su difunto abuelo sino también a su abuela.

“Ha entendido todo esto mal. Si viene a un evento real, recibe protección policial”, le dijo la experta al tabloide británico The Sun luego del anuncio de Harry. “Lo que no harán es darle seguridad si sale con sus amigos”.

El príncipe Harry y Meghan

Harry sí estuvo en el funeral de su abuelo, pero Meghan se quedó en California debido a su embarazo.

En los últimos días, los medios de comunicación especularon sobre la posibilidad de que, si finalmente Harry acudía al servicio religioso, sería sin su esposa y sus dos hijos, Archie y Lilibet.

Recordemos que el duque de Sussex sí estuvo en el funeral celebrado el año pasado, aunque sin Meghan, que se quedó en Estados Unidos debido a su avanzado estado de gestación. Sin embargo, la esposa de Harry envió una corona de flores para mandar sus condolencias a la familia real a la que ambos renunciaron.

