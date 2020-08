Cristales curativos en el nuevo outfit de Kylie Jenner, ¡conoce su significado!

El sensacional outfit de Kylie Jenner, causó revuelo en redes sociales. Foto: Instagran

Esta celeb, nos sorprendió verdaderamente después de que una semanas antes, Kylie Jenner en instagram con la cara lavada, ahora con este espectacular outfit compuesto por un vestido de dos piezas con propiedades curativas, ¿será el preámbulo de una nueva empresa?

Hace unas semanas, esta celebridad estuvo de vacaciones en un lujoso resort Amangiri, en Utah, con algunos de sus amigos más cercanos y aprovechó la oportunidad para publicar fotos con un sexy outfit de más de mil cuentas de cuarzos hechas a mano por la diseñadora Erika Maish.

Y es que esta crisis del covid-19 nos ha puesto nos ha recordado que lo verdaderamente importante es el bienestar físico y emocional. Este suceso histórico no hace excepciones e incluso los famosos han buscado la tranquilidad emocional en estos tiempos de incertidumbre.

Este santuario hotel en Canyon Point, ubicado en Utah, es un punto para recargar energía para la joven empresaria debido a la increíble conexión que tiene con la naturaleza y minimalismo, en medio del desierto.

¿Qué significa el outfit de cuarzos curativos?

Se cree que este look podría ser una pista de la nueva etapa en su vida o proyecto a emprender: 'El cuarzo naranja simboliza la perseverancia y fuerza, además de promover la creatividad y aceptación del cambio', comentó la diseñadora Erika Maish en redes sociales, lo que nos hace pensar que tal vez esas imágenes de Kylie tenían un significado oculto más profundo para la hermana menor de Kendall Jenner.

O, probablemente, Kylie simplemente deseaba desconectarse del mundo y cargar energía en medio de la naturaleza.

¿Cuánto cuesta el look de cuarzos?

Este fabuloso look tiene un costo aproximado de 17 mil 983 pesos. Además, cada pieza es única, debido a las tonalidades diferentes en cada cuenta de este mineral curativo.

La diseñadora también reveló a Page Six Style que Kylie descubrió su trabajo en la cuenta de Instagram de Up Next Designer y es ella misma quien promueve el trabajo de creadores independientes de moda.