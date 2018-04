¿Salen mucho de fiesta, pero sientes que no están en el mismo canal?

No es malo tener una noche de copas loca de vez en cuando, pero todo depende de tu personalidad y el estilo de vida que tengas, además de la frecuencia con la que sales de fiesta a antros o a casas con tus amigos, lo que hace que esa 'noche loca' sea seguido o no, pero en una relación esto puede hacer dudar a tu pareja, al grado de pensar que tiene problemas con el alcohol.

Hacer estas noches locas algo regular no es que sea algo malo pero cuando estas en pareja o quieres empezar a salir con alguien hay algunas cosas que tal vez debas tomar en cuenta.

Siempre saber cuales son los factores a los que debes de estar alerta cuando sales con alguien a quien le encanta la fiesta, te ayudará a descifrar si sus hábitos podrían desarrollarse en un problema en el futuro para su relación.

¿Crees que tu pareja tiene problemas con el alcohol? Checa estas alertas

1. Tienen lagunas mentales frecuentes cuando salen

Una experta en dating y etiqueta ha señalado que si estás saliendo con alguien que sale de fiesta de manera regular y bebe tanto que tiene black outs seguido, mientras que tú aún no estás ni cerca de alcanzar ese nivel de ebriedad, esto podría ser un problema para ambos cuando tengan que comprometerse en una relación.

Cuando se trate de encontrar a tu pareja mantener tu opinión en silencio no es la mejor decisión.

“Es importante ponerlo todo sobre la mesa, para ver si uno u ambos quieren hacer cambios para mejorar la convivencia, o tal vez es mejor terminarlo.”

2. Siempre te están presionando para que los alcances

Cuando sales con un galán que de plano no bebe y tú quieres volverte loca con shots de tequila, puede ser algo desesperante la convivencia; sin embargo, debes entender y respetar su decisión para encontrar un punto medio y saludable.

Es importante recordar que un compromiso no significa necesariamente que una persona obtenga exactamente lo que quiere, pero que ambos sean flexibles y comprendan a su pareja.

Si tu galán está constantemente presionándote para que hagas cosas con las que no te sientes a gusto y no están dispuestos a comprometerse para entenderse, definitivamente no se ve bien para el futuro.

3. Usan la fiesta como herramienta de evasión

Si tu pareja usa la fiesta para evadir responsabilidades tediosas como hacer su contabilidad o limpiar su casa, y tú eres alguien que agarra el toro por los cuernos, definitivamente van a tener problemas.

Salir de fiesta para evitar lidiar con algo más complicado como emociones o circunstancias de la vida, puede provocar un deterioro en la relación y también como individuo.

Pero si están negados a aceptar que sus hábitos de fiesta se están convirtiendo en algo tóxico, salirte de esa relación es la opción más saludable.

Salir con alguien que es diferente que tú puede ser una gran experiencia y, en algunos casos, una oportunidad de aprendizaje para lo que estás y no estás dispuesta a ceder.