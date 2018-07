¿Crees que eres intolerante al gluten? Te mostramos síntomas claves que no puedes ignorar.

Dentro de estos, el grupo mas común sufre de enfermedad caliaca, un desorden inmunológico donde el consumo del gluten causa daño permanente en el intestino delgado. También existen otras personas que simplemente son intolerantes al gluten.

Según dos estudios recientes publicados en gastroenterología y The Psychiatric Ouartely solo lo sufren del 0,5 al 13% de la población. Sufren algunos síntomas de enfermedad celiaca, pero no experimentan los de tipo fisiológico, como malnutrición o daño en el intestino delgado.

Estos casos no son muy fáciles de identificar y dentro de la comunidad medica no esta muy bien entendida. Para determinar si existe efectivamente una intolerancia al gluten, se debe llevar a cabo un diagnostico de exclusión, es decir, descartar las demás enfermedades, hasta llegar a esta posible causa a travez de exámenes de sangre y tal vez una endoscopia

No podés comer nada de harina porque el dolor estomacal, náuseas o cólicos abdominales después de comer algo con glúten te lastiman mucho. Este es el síntoma más común de una sensibilidad al glúten no celíaca. Prestá atención a otros síntomas que pueden indicarte un problema con este ingrediente:

Estás súper inflamada

La inflamación puede ser culpa de tantas cosas pero si no estás digiriendo bien el glúten, tu estómago definitivamente se va a inflamar y estará súper sensible, especialmente después de ingestas grandes.

Tu piel está seca y opaca

Aunque no hay estudios científicos que comprueben esto, muchas personas con sensibilidad al glúten no celíaca reportan resequedad, eccema, acné y erupciones.

Estás bajando de peso sin intentarlo

La pérdida de peso involuntaria es uno de los síntomas mas comunes porque cuando se dañan los intestinos, no absorbés apropiadamente los alimentos. Y aunque la sensibilidad al glúten no los daña, puede provocar una falta de apetito, consecuencia del dolor.

No te podés concentrar en nada

La sensibilidad al glúten no celiaca puede ser, a veces, exclusivamente una enfermedad neurológica según un estudio publicado en The Lancet. Los comportamientos tipo ADHD, por ejemplo, pueden asociarse con la sensibilidad al glúten.

Malos hábitos digestivos

Estreñida todo el tiempo, Con diarrea explosiva, Este tipo de problemas son otro de los síntomas asi que si sientes alguno de estos síntomas acude a un médico.