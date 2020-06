Crean pastillas anticonceptivas con menos hormonas ¡Una realidad! (Foto cortesía Todo Diarios de Argentina)

Mucho se critica la tecnología y por ende los inventos y cambios de esta, sin embargo gracias a ella y a la suma de conocimientos y esfuerzos, particularmente el mundo de la medicina, ha avanzado a pasos agigantados. Un claro ejemplo de esto es lo que que ha lanzado un laboratorio argentino: Las primeras pastillas anticonceptivas con menos estrógenos (hormonas).

Pastillas anticonceptivas con menos hormonas

Sí, tras doce años de investigación un laboratorio argentino sacó las primeras pastillas anticonceptivas libres de estrógeno (hormonas). De acuerdo con la médica ginecóloga Marisa Labovsky:

“La principal característica, que los diferencia de los anticonceptivos combinados, es que está compuesto solo por progesterona”.

Tras lo anterior la especialista en endocrinología ginecológica señaló que están compuestas solamente por drospirenona, y que de esta forma se limitarían los efectos adversos que de manera principal se presentan ante los estrógenos; la presentación de este nuevo producto médico es parecido a los comprimidos combinados; cuenta con 24 píldoras con hormonas y 4 de placebo.

Autorización de estas pastillas anticonceptivas

Un punto muy importante es que el nuevo anticonceptivo cuenta con la autorización de las agencias de medicamentos de Estados Unidos (FDA) y de la Unión Europea (EMA), por ello ya está a la venta en el países desde inicios del presente año (2020); solamente falta la fase IV la cual es la prueba en la población en general.

Cabe mencionar que de acuerdo con los estudios las nuevas pastillas anticonceptivas no presentan efectos adversos: No tendría efectos negativos en el organismo de las mujeres que lo ingieran. Lo único que podría generar es irregularidad en el ciclo puesto que no es tan predecible como lo que sucede con los comprimidos combinados tras la progesterona; esto a que hay mujeres que el endometrio se forma más delgado de lo normal o no se forma.