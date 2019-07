Crean pastilla del amor, te hace olvidar a tu pareja o volverte a enamorar

La pastilla del amor, fue diseñada con la finalidad de que las parejas que la ingieran prolonguen los sentimientos de emoción y conquista, de tal manera que esta puede hacer que te enamores o bien que te olvides de alguien, de acuerdo con los creadores, esta puede activar y desactivar tus neuronas.

¡Ya no tengas miedo de no superar una ruptura amorosa!, ¡ya no será algo difícil!, ¡no será complicado para ti!, según los neurocientíficos creadores, la sensación de amor se produce justamente en el cerebro, motivo por el cual la “pastilla del amor” te ayudará a que una separación sea menos dolorosa o bien volver a crear esa especie de enamoramiento entre dos personas.

La pastilla del amor fue creada por el neurocientífico de Oxford, Anders Sandberg, según su investigación puede ser capaz de activar las hormonas presentes cuando hay enamoramiento, las cuales son la oxitocina u hormona de la felicidad, la dopamina y la serotonina, de tal manera que puede alterar las emociones en nuestro cuerpo.

La píldora es capaz de disparar la oxitiocina que se conduce a través de las fibras nerviosas al lóbulo posterior de la hipófisis, por lo tanto libera a la hormona de la felicidad en el torrente sanguíneo y la lleva a diferentes órganos haciéndonos sentir felices, además está compuesta de feromonas, testosterona y vasopresona, que ayuda a un comportamiento de acercamiento físico.

La pastilla tenia como fin lo antes mencionado pero se dieron cuenta que puede funcionar a la inversa, es decir en un doble uso de esta pastilla en lugar de sentir una gran atracción o cariño por alguien sucediera todo lo contrario, y podría disminuir los efectos de angustia, dolor y hasta tristeza.

