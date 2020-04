Crea macetas y canastas para decorar tu hogar de una manera fácil DIY (VIDEO)

Como sabemos, es momento de estar en casa por la cuarentena y que mejor que invertir nuestro tiempo de una manera divertida con algunas manualidades para decorar el hogar, en este caso Maca te enseña a crear tus propias macetas y canastas DIY, de una forma fácil y divertida, así que ¡no te lo puedes perder!

Crea tus porpias canastas y macetas para que tu hogar tenga un toque diferente, no necesitas muchos materiales para su elaboración, así que sigue los siguientes pasos para obtener unas manualidades muy bonitas.

Canasta de mecate o yute

Para esta decoración solo necesitas sos materiales, que bien puedes tenerlos en casa.

Materiales

-Cuerda de mecate o yute

-Siclicon frio o caliente

Intrucciones

Lo primero que debes a hacer es sellar las puntas de la cuerda que elgiste con un poco de silicon para que no se deshilachen y mantenga su forma. Ahora debes darle forma de espiral enrollando la cuerda, pégala poco a poco cuidando que no queden huecos. La clave es hacerlo con paciencia para que quede firme.

Canasta elaboración

Es importante que una ves que alcances el tamaño deseado para hacer tu canasta, cortes la cuerda en diagonal, es decir en el sentido de las fibras y sella las puntas nuevamente. Ahora, sobre la base que acabamos de hacer, pega la cuerda en los bordes pero ahora hazlo verticalmente para darle forma de canasta. Una vez que logres el alto deseado, corta y sella la cuerda una vez más.

Para hacer las asas corta dos tramos de cuerda de unos 15 cm aproximadamente y pégalas en los extremos fomando un círculo. Pega de cada lado los círculos hasta la mitad formando las asas. Listo ahora tienes una canasta súper económica y muy cool. Si quieres al final puedes decorar decorarla con pintura o con detalles de estambre.

Canasta de mecate o yute

Maceta

Materiales

Envase reciclado que tengas en tu casa

Cuerdas

Pintura

Pegamento

Instrucciones

Para esta decoración hay que forrarla, pega la punta de la cuerda y espera que seque muy bien. No es necesario que utilices tanto silicon, solamente enrolla muy bien la cuerda al rededor del recipiente que elegiste. Pon silicon en los puntos que sientas que la cuerda queda un poco suelta. Estírala muy bien y pega en puntos específicos para que no uses tanto silicon.

Macetas decoración

Después de forrar toda la superficie , no te preocupes si quedan espacios, puedes darle una segunda vuelta para cubrir los huecos. Recuerda que el silicon al secarse se ve blanco. Corta con una tijera el sobrante de hilo. Y listo, al terminar de forrar, puedes pintarla o decorarla para darle un toque más original.