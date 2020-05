Covid-19 podría combatirse con los nanoanticuerpos que producen las LLAMAS

Llamas podrían combatir el COVID-19. Foto:d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net

Científicos en todo el mundo no se rinden ante el mortal coronavirus, COVID-19 y en otro de sus intentos de crear la cura para el letal virus han realizado un estudio en el que parece ser que las llamas, sí, el mamífero artiodáctilo podría ser la respuesta a la ecuación que desde el inicio de la pandemia miles de médicos intentan combatir, ¿serán estas la carta bajo la manga que la humanidad estaba esperando?

Estudio: llamas podrían combatir el coronavirus

Científicos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, realizaron un estudio que fue publicado en la revista científica Cell, donde se plantea que las llamas son capaces de crear nanoanticuerpos que pueden combatir el coronavirus, COVID-19 esto luego de que experimentaron con ellas aplicando partes inactivas del MERS y SARS, ¿serán estás la salvación del mundo?

Cómo sabes el cuerpo se protege gracias al sistema inmunológico el cual está formado principalmente por anticuerpos o inmunoglobulinas, los cuales se encuentran en los linfocitos siendo estos un tipo de glóbulos blancos, y en el momento de que un virus o bacterias ingresan al cuerpo los interceptan para averiguar si lo tienen en su registro de todos aquellos patógenos que en algún momento han combatido.

Mujer inyecta a llama para generar nanoanticuerpos. Foto: bichosdecampo.com

Cuando el sistema inmunológico reconoce al virus o la bacteria el linfocito se convierte en una célula que comienza a producir anticuerpos en grandes cantidades especializados en la destrucción de estos patógenos y liberando el cuerpo de grandes enfermedades, pero cuando esto no se genera así como es el caso del nuevo virus, COVID-19 nuestra barrera no puede protegernos ya que no lo reconocen y entonces el ser humano enferma.

Cabe destacar que la molécula de un anticuerpo parece una Y griega en su forma, y es por medio del tronco que capta las instrucciones que los glóbulos blancos le envían, mientras que los extremos de arriba capturan a los patógenos, y aunque no lo creas las llamas pueden producir digamos así solo los dos brazos de la Y, creando así los nanoanticuerpos.

Gracias a este descubrimiento los científicos podrán estimular tanto a las llamas como a otros camélidos, para que produzcan estos nanoanticuerpos para poner fin a patógenos específicos y en este caso podría ser el COVID-19, pues comprobaron que estos son capaces de neutralizar a este terrible virus.

Científicos argentinos trabajan en productos biológicos contra el SARS-CoV-2



Avanzan en la obtención de nanoanticuerpos monoclonales de llama y anticuerpos policlonales de yema de huevos de gallinas para el diagnóstico y tratamiento de la #COVID19



→ https://t.co/x5EM9Rmigp pic.twitter.com/cweW8rMnm8 — INTA Informa (@INTAInforma) May 6, 2020

Este gran avance en la medicina ha dado la posible respuesta para curar, prevenir y eliminar los casos de COVID-19, pues estos nanoanticuerpos que han sido producidos por la llama podrían fabricarse en grandes cantidades para combatir la pandemia del coronavirus que ha causado una cuarentena histórica en todo el mundo.

