Covid-19: Exceso de gel y alcohol causa dermatitis atópica

Experta asegura que productos como el gel antibacterial puede causar hasta lesiones y asma.

La doctora Rossana Janina Llergo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología explicó que el uso continuo de gel antibacterial, lavado de manos y alcohol, ha exacerbado las lesiones en manos por dermatitis atópica en adultos y niños y es importante acudir al médico para evitar el desarrollo de rinitis alérgica y hasta asma.

La presidente de la FMD subrayó la necesidad de evitar automedicación para disminuir los síntomas de la dermatitis, pues las cremas con cortisona pueden tener consecuencias secundarias que dañan la salud. Si quieres saber más del tema, consulta este artículo en La Verdad Noticias.

Si tienes problemas de dermatitis, es mejor que recurras al médico. foto: forbes

Dermatitis atópica

Explicó que quienes tienen inflamación en la piel por dermatitis atópica, tienen una enfermedad crónica inflamatoria por un defecto cutáneo y alteración del sistema inmunológico, hiperreactividad, lo que se puede dar con otras manifestaciones como la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica y hasta el asma bronquial.

La especialista recalcó que 75% de quienes tienen dermatitis atópica no tratada y no controlada, tienen posibilidad de desarrollar estas otras manifestaciones, tienen posibilidad de desarrollar rinitis alérgica o asma bronquial, entonces por eso se habla de la afectación y calidad de vida donde no solo la piel se afecta, sino que puede tener otras repercusiones. Ahora bien, con la época de covid-19, es cuando más usamos este tipo de productos.

La dermatitis se caracteriza por el enrojecimiento de las manos. foto: gq

Piel reseca por gel

Explicó la doctora Rossana Janina Llergo que el hecho de estar con un continuo lavado de manos y uso de gel antibacterial, representa una alteración a la barrera cutánea todavía mayor, para alguien que tiene la piel sana, que no tiene este problema, pues resecamos la piel, y una de las situaciones que tienen los que tienen la dermatitis atópica es que tienen una disfunción en la composición de los lípidos, esto quiere decir que las grasas que debieran estar en la superficie de la piel están deficientes y también existe una disminución de las ceramidas.

Sin embargo, señaló que es importante seguir con las medidas sanitarias pero recomendó tratamiento para mejorar la calidad de vida de quienes tienen manifestaciones fuertes de comezón y que parece que la piel suda.

Ante signos, médico

La dermatitis se presenta con piel inflamada, enrojecimiento, descamación, comezón con diferentes grados de severidad. Si ante el uso de medidas de higiene durante la pandemia, una persona presenta estos síntomas, es importante que acuda a un dermatólogo, explicó.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia?