Corte bob ¿Cuáles son los efectos de color perfectos para este estilo de cabello?

Si llevas el corte bob y quieres dar un cambio radical para diferenciarte de las demás, estás de suerte, aquí te diremos cuál es el efecto de color que más favorece a este estilo de cabello, ¡te verás asombrosa!

En La Verdad Noticias te revelamos que este look estuvo muy de moda en los años 90 y a la fecha sigue acaparando las tendencias, pues es muy fácil de llevar, no necesitas peinarlo y no requiere de tanto mantenimiento.

Hace poco te contamos qué corte de cabello te hace ver más joven, pero ahora, vamos a decirte qué técnica de color puedes aplicarte si lo que quieres es traer todos a tus pies, ¡no se te resistirán!

Este es el efecto de color más favorecedor para un corte bob

Se llama “hilos dorados” y promete no ser tan invasiva cómo otras, ya que no se usa todo el cabello, sino solo algunos “hilos” cómo lo dice su nombre, es una técnica de decoloración que tiñe secciones de pelo para tejer mechones rubios claros entre las zonas más oscuras de la melena.

Es gracias a lo anterior que, el cabello queda con matices rubios que dan profundidad y volumen, pues es un ‘balayague’ de contraste alto y es muy favorecedor para todos los estilos, aunque, en el ‘bob’ es realmente sobresaliente y puede ir en cabello liso cómo rizado.

¿Cuál es la tendencia de mechas 2022?

Mechas naturales. Foto: clara.es

Las mechas más buscadas para este año son las que aclaran tan solo un poco el tono natural del cabello, ya que, ahora, la tendencia es justamente verse natural, por ello, esta técnica es perfecta, puesto que, al añadir un poco de luz, la melena se ve más elegante y con movimiento.

