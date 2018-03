Cosas que odia que hagas en Redes Sociales

Hay algunas cosas que a los hombres les es difícil dejar pasar, confundir Facebook con tu diario es una de ellas

Hay algunas cosas que a los hombres les es difícil dejar pasar inadvertidas, entérate qué es lo que ellos no soportan según un estudio que analizó las cosas que los hombres detestan, te interesa saberlo porque son simples publicaciones en tus redes sociales que él no soporta. Si tu propósito es que ese hombre huya de ti, estos son las publicaciones que bien podrían formar parte de cómo perder a un hombre en 10 pasos:Si tienes una persona entre tus amigos a la que no le dices las cosas de frente sino que en tu estado de redes sociales pones frases sin especificar a quien las diriges pero todos saben para quien van dedicadas, es molesto.Cuando esa persona tiene que tomarse la molestia de modificar sus notificaciones hasta ponerte en no mostrar lo que compartes, es señal de exceso.Hay personas que publican exageradamente cada detalle que realizan, puedes crear un grupo de WhatsApp donde te desahogues y no satures a todos tus contactos, sino que compartas todos esos detalles a quienes en realidad les importa.Si abusas en registrar cada ubicación, el hombre puede pensar que es una manera de llamar la atención de otros para que te encuentren.Puedes usar los filtros de la cámara para divertirte, pero cuando compartes imágenes tuyas muy retocadas en realidad diviertes a los demás con falta de seguridad.Esto es pero que las indirectas, cuando compartes estados para hacer algún tipo de reclamo a tu pareja, a los hombres les puede preocupar que des explicaciones de manera pública a todos sobre lo que les pasa a ustedes dos solamente.Algunas personas, pasan de comprometidos, a solteros, en una relación, algo complicado, en un lapso de tiempo muy corto, cuando sientes la seguridad de lo que tienes con esa persona, tu sabes el compromiso que tienen y no deberías sentir la necesidad de evidenciar cada paso que da su relación.Muchas veces la imagen de tus fotos no tiene nada de relación con la frase que pones, puede ser algo extraño, puedes comentar tus fotos con algo personal, para que no eches a perder grandes frases y opaquen tus fotos.