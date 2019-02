Cosas que nunca debes compartir con tu pareja.

Que tengamos una pareja no quiere decir que debemos contarle todo de nuestra vida, amar a otro, no significa perderte, no es sinónimo de olvidar nuestra individualidad. Pues, en realidad somos seres que se encuentran porque cada lado tiene algo distinto que aportar.

Aunque tengas confianza en tu relación de pareja estas cosas son las que no debes de compartir.

Es por esta razón que hay cosas que no debemos compartir con nuestra persona, aunque sea nuestro compañero/a que elegimos para compartir momentos de felicidad, tristeza y miedos.

CONTRASEÑAS

Dentro de una relación cada uno de los involucrados tiene para ser libre en los distintos aspectos de su vida. Es decir, las conversaciones que comparte con amigos, familiares, conocidos. Así como las fotografías que puede llegar en su teléfono.

PLÁTICAS CON AMIGAS O AMIGOS

Por respeto a la amistad que tienes con tus amigas o amigos, no deberías hacerlo, ya que por algo confían en ti. Además, una vez que le cuentas a tu pareja algo, jamás se vuelve a ver igual.

LO QUE PIENSA TU MADRE

El punto grave y es que es prácticamente inadmisible que involucres a tu madre con tu pareja. Ni tu madre tiene porque contaminarse de los pensamientos de él o ella.

LOS EX

Hay mujeres que les gusta provoca esta especie de celos con su actual pareja en cuanto los ex. Pero, es un arma de doble filo, pues muchas veces resulta contraproducente y los hombres son de memoria bastante gráfica.

CEPILLO DE DIENTES

Por individualidad, por higiene y, sobre todo, por salud, no hay que compartir el cepillo de dientes. La boca humana contiene hasta 600 especies de bacterias. Es decir, es posible que lleguen a 100 millones en total.

TU TRABAJO

Es claro que hay parejas que se han enamorado detrás de un escritorio, al compartir el área de trabajo. Pero, no es fácil, no es lo mismo ser pretendientes colaboradores a ya establecer un vínculo formal.

