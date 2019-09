Cosas que nunca deberías de contarle a tu pareja

Dicen que las dos cosas más importantes en una relación son la comunicación y la confianza, pues gracias a estas se construyen las bases de un noviazgo (matrimonio) exitoso, sin embargo, hay temas de los que ni siquiera vale la pena discutir, así que a continuación te decimos cuáles son las cosas que nunca deberías de contarle a tu pareja.

Vida íntima

Sabemos que puede ser muy incómodo y probablemente habrá cosas que no querrás ni mencionar, sin embargo se trata de un tema muy delicado, pues la salud sexual de ambos está en juego. Te recomendamos hablar de las generalidades (como el número de parejas sexuales que has tenido), pero nada de experiencias ni nombres.

Infidelidades

Si has sido infiel y no lo harías de nuevo, no vale la pena contarlo, sólo incrementarás la tensión y probablemente generarás desconfianza. Lo más importante es que hayas aprendido la lección y no lo repitas de nuevo. Por el contrario, si sí lo volverías a hacer, tampoco tiene caso que lo hables, pero definitivamente deberías de ser honesto con tus intenciones.

Ex parejas

Sí, probablemente a todos nos da un poco de curiosidad saber cuántas parejas ha tenido la persona con la que estamos, incluso cuáles fueron los motivos por los que se separaron, pero hablar de viejas vivencias y recuerdos juntos está súper fuera de lugar. No te decimos que hables mal de tu ex pareja, pero halagarla tampoco tiene sentido. Mejor deja lo pasado en el pasado y continúa escribiendo tu historia.

Ex suegros

Sabemos que hay “ex suegros” muy especiales, sin embargo, ahora te encuentras con una nueva persona y no tiene caso hablar del pasado, mucho menos compararlos; así que deja los buenos recuerdos en el pasado y dale vuelta a la página.

Los detalles de tus relaciones pasadas

¿Quiere conocer tu historial?, ¿las razones por las que terminaste con tu ex? Ok, déjalo en generalidades. No tiene caso insistir en los detalles, estos déjalos para ti y tus amistades, no sabemos cómo pueda reaccionar esta nueva pareja.

