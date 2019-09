Cosas que no debes hacer en una primera cita

La mayoría de las personas en su primera cita comete algunos errores que hace que la otra persona pierda el interés e incluso pierda contacto con ella o con él, es por eso que, si quieres dar una muy buena impresión, hay algunas cosas que definitivamente no debes hacer y lo mejor de todo es que aquí te diremos cuáles son, ¡pon mucha atención!

Como sabemos, la cita perfecta no existe, pero puedes dar de nuestra parte para que todo vaya bien y tengas una segunda, tercera y así, bueno eso si quieres, por lo que es recomendable no hacer algunas cosas durante esta cita importante ¡no lo arruines!

Si quieres que la persona en cuestión no pierda el interés en ti, evita hacer lo siguiente:

Hablar de tu ex

Este es el error que más se comete, ya que a nadie le gusta salir con alguien que sigue pensando en su relación anterior. Si la persona te pregunta puedes decir que no te gusta hablar del tema o solo comenta cosas sin importancia.

Evita pensar en tu apariencia

Cuando sales con alguien, evita estar checándote todo el tiempo, si se te escurrió el maquillaje, que la pestaña, que los zapatos, que el bolso, etc., es mejor que te dejes llevar y que no des una mala impresión, claro que sí es válido ver que te veas bien pero no exageres.

Cero atenciones a tu teléfono

La cita es para conocer bien a la logra persona, motivo por el cual debes tener respeto y no estar todo el tiempo con tu teléfono, evita definitivamente contestar mensajes o revisar tus redes sociales.

No hables demasiado

Aunque es un buen momento para que te conozcan, evita hablar mucho de ti, también debes darle la oportunidad de que él o ella también se exprese y hable de sus gustos e intereses, y no que solo tú lo hagas.

