Cosas que no debes decir a alguien que tiene cáncer ¡Opta por estos consejos!

Si a su amigo, familiar o compañero de trabajo se le diagnostica cáncer, es probable que desee apoyarlo con frases amables y acciones útiles. Pero saber exactamente qué decir o cómo ayudar puede ser difícil si nunca lo has experimentado antes.

Rachel Cannady, directora estratégica de la Sociedad Estadounidense del Cáncer para el apoyo a los cuidadores de cáncer, dijo que es perfectamente común sentirse confundido o incluso nervioso acerca de cómo brindar apoyo y consejos. Lo más importante, es concentrarse en el apoyo emocional y ofrecerse a ayudar con las tareas del día a día.

Sus palabras fueron repetidas por dos personas que recibieron diagnósticos de cáncer y hablaron sobre las cosas que les ayudaron a superar los momentos más difíciles y las cosas que, aunque fueran bien intencionadas, resultaron dolorosas.

¿Que NO decir a alguien con cáncer?

No sugiera ideas para el tratamiento

Cuando su amigo le cuenta sobre su cáncer específico, su primera inclinación podría ser aprender más sobre sus síntomas, causas y opciones de tratamiento como una forma de apoyarlo. Pero debe evitar compartir esta información, sin importar cuán útil la encuentre personalmente, porque las decisiones médicas de su amigo son solo suyas.

Ofrecer alternativas al tratamiento o prolongar la vida, cuando ya se ha tomado la decisión de interrumpir el tratamiento o finalizar el tratamiento, no es reconfortante. No es de apoyo.

No diga: 'Todo sucede por una razón'

Es parte de la naturaleza humana racionalizar las cosas buenas y malas que suceden en tu vida. Pero decirle a una amiga con una enfermedad terminal que su diagnóstico fue el destino, es insensible e hiriente.

No comentes sobre su apariencia.

Cuando una persona con cáncer pierde peso o cabello debido al tratamiento, la diferencia de apariencia puede resultar discordante. Pero no debes comentar sobre su apariencia. La experta dijo que está bien discutir el tema de manera positiva si la persona con cáncer lo menciona primero.

¿Que SÍ decir a alguien con cáncer?

Ser persistente en ofrecer compañía y apoyo

En lugar de entrar en los detalles del diagnóstico de una persona, busque formas de estar presente en su vida diaria.

Douglas, un residente de Louisville, Kentucky que está en remisión por mieloma múltiple, dijo que los amigos que constantemente se acercaban para pasar tiempo con él tuvieron un impacto positivo en su calidad de vida.

Ofrecer hacer mandados como ir de compras, limpiar la casa o preparar la cena sin que se lo pidan es otra forma de apoyar a un amigo que tiene cáncer.

Diles que quieres ayudar a aprovechar al máximo cada día

En cambio, dígale a su amigo que desea ayudarlo a hacer que cada día sea lo mejor posible y ponga acciones detrás de sus palabras. Cannady sugirió usar declaraciones como "Podemos hacer esto juntos", "Trabajemos juntos para hacer que cada día sea significativo" y "Hagamos algo todos los días que te brinde alegría".

Dijo que estas frases pueden motivar a una persona con cáncer a mantener una actitud positiva sin presionarla para que se sienta en paz con un diagnóstico injusto.

Hacer: Recuérdales que merecen descansar

Ofrézcale tranquilidad cuando se sienta cansado. Bigler dijo que a menudo les decía a sus amigos que se sentía perezosa cuando no podía hacer nada después de un día de tratamiento, pero ellos le recordaron que fuera fácil consigo misma.

Use frases como: 'No, no estás siendo perezoso. Tu cuerpo se está recuperando'. Es realmente útil porque es muy difícil cuando eres productivo durante tantos años y luego, de repente, no tienes esa energía.