Cosas que lo halagarán en la intimidad

¡A ellos también les gusta sentirse halagados! Aquí algunas cosas que puedes decir para endulzarle el oído

Te puede interesar

Es igual de agradable para los hombres ser reconocidos, también se sienten muy bien cuando tú los halagas, de la misma manera que a ti te gusta que él te endulce el oído, los hombres también agradecen ser valorados. El amor es como una planta que tienen que cuidar diario, nutrirla y protegerla, es responsabilidad de los dos aportar para que la relación funcione maravillosamente, aprovecha las ocasiones de intimidad para halagar a ese hombre que es especial en tu vida.Cuando alguien te gusta tanto, lo amas, estar a su lado es lo máximo, compartir intimidad ni se diga, no importa si están sin bañar, despeinados, el solo hecho de estar abrazando a quien amas es una sensación plenamente reconfortante.Cuando estamos con la pareja que amamos, sentimos que lo tenemos todo en la vida, nada nos hace falta, nos olvidamos de todo lo demás, nos fusionamos y somos uno solo en ese momento.Muchas personas consideran que estamos en esta vida para ser felices, por lo que le dan a la felicidad la prioridad en su vida, su objetivo, cuando sienten que con una persona son felices, sienten que han alcanzado la plenitud.Cuando notamos que nuestra pareja está ganando una mejor condición física es importante hacérselo notar, es una manera de reconocer su esfuerzo y lo motivará a seguir así.Una manera de hacer que su pecho se llene de orgullo es decirle palabras que lo hagan sentir que es lo máximo, que está a otro nivel.A los hombres siempre les gustará saber que cumplen con su papel de protector, los hace sentir útiles y les da seguridad.Cuando un hombre escucha estas palabras puede volverse loco en ese momento, salen sus instintos a flote para realizar lo que tanto había deseado contigo.En esta frase van implícitas muchas cosas, por un lado le estas diciendo que es tuyo, como un objeto, y a muchos les gusta sentirse así en la intimidad, y por el otro lado le estas dando a entender que cumple con su papel de macho Alfa dominante, lo que él siempre ha querido ser contigo.Al decir estas palabras das a entender que estás interesada en complacer sus deseos, probar cosas que tal vez no has hecho antes, en la intimidad es muy enriquecedor probar nuevas experiencias.