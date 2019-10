Cosas que jamás debes hacer por el amor de tu pareja FOTO CORTESÍA_REVISTA ACTUAL

Cuando estamos enamorado en muchas ocasiones actuamos como tontos y nos cegamos a la realidad por ese ¨supuesto amor¨, incluso podemos lastimarnos y hasta pisotearnos solo por que nuestra pareja esté bien, pero no debería ser así, no debemos olvidar que somos buenas personas y que no merecemos ese lugar y mucho menos un amor a medias.

En una relación de pareja, las cosas siempre deben ser mutuas, no se debe perder el respeto y mucho menos se debe ser egoísta, sin embargo, hay algunas cosas que hacemos por ¨amor¨ pero que no deberías hacer.

Alejarte de las personas que quieres

Esto es algo muy común de las parejas pero que no debería ser, ya que cuando tienes una relación no tienes por qué alejarte de tus amigos o familiares, hay espacios para ellos y cuando una persona te ama no te separa de los que más quieres.

Cambiar tu forma de vestir

En muchos casos esto pasa con las mujeres, que si al novio no le gusta que usen vestidos, pantalones pegados, escotes y demás, en la mayoría de las ocasiones suele ser algo normal, pero date cuenta que tu forma de vestir dice mucho de tu personalidad, no dejes de ponerte lo que te gusta por un ¨amor¨, no pierdas tu esencia.

Frenar tu éxito

Algunas parejas son egoístas y no te dejan avanzar, ponen una barrera ante tus logros y lo peor es que detestan que te vaya bien, por lo que no debes permitir que frenen tu éxito ni tu brillo personal, la persona que te ama siempre querrá lo mejor para ti y te apoyará en todos tus planes tanto profesionales como personales.

Asumir las culpas

Esto además de ser una señal de toxicidad en la relación, es algo que jamás debes permitir, si pasa una vez, pasara otra y otra, defiende tu postura hasta cierto punto y deben hablar lo más claro posible. Si asumes todos los errores para evitar problemas es porque claramente esa relación no tiene futuro.

Rogar

no se le ruega a nadie, claro que si te equivocas en algunos aspectos es bueno pedir perdón, pero si ves que las cosas ya no tienen futuro, es mejor darle vuelta a la pagina y no rogar más por esa personas.

Perdonar o tolerar infidelidades

Sinceramente una infidelidad es algo que muchas personas no perdonan, ya que se pierde el respeto y la confianza, además de que la persona que realmente te ama, no te engaña ni una ni dos ni tres veces.

