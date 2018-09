Cosas que jamás deberías contarle a tu pareja

Para algunas parejas, estar en una relación significa compartirlo todo: desde sus secretos, pensamientos y preocupaciones, hasta sus hobbies y amigos. Y si estás en una relación así, y te sientes cómoda compartiendo todo, adelante. Pero deberías saber que no es necesario hacerlo… y tampoco es muy saludable.

Detalles de tus relaciones pasadas

El peor error que la gente comete es hablar en detalle sobre sus relaciones pasadas. Y es que todos tenemos pasados, tenemos personas que quisimos y que nos quisieron… pero la realidad es que están en el pasado, y traerlas al tema podría producir celos y problemas de confianza.

Lo que todavía sentís por tu ex

Si sigues teniendo sentimientos importantes hacia tu ex, díselo a tu pareja, no se merece estar en segundo plano. Pero si sólo de repente extrañas a tu ex, no compartas tal información. Los sentimientos complicados y confusos hacia los ex novios son completamente normales.

Sólo porque estés en una buena relación, no quiere decir que tus recuerdos pasados vayan a borrarse. Sin embargo, no necesitar revelarlos o compartirlos con tu pareja, especialmente si son complicados.

Tu atracción con otros hombres

Eres humana, así que sentirás atracción por el guapo de la oficina o por las personas que ves todos los días. Pero a menos de que esto se convierta en un problema, no deberías decírselo a tu pareja. Si lo haces, tu galán podría ponerse nervioso, y eso no es justo.

Defectos insignificantes de tu pareja

¿Te choca la forma en que tu pareja estornuda, o cómo mastica el cereal en las mañanas? Cuando estás con alguien todo el tiempo, es fácil notar sus pequeños defectos e imperfecciones. Pero no hay necesidad de mencionarlos, especialmente si podrían causarle inseguridad o problemas de autoestima.

Detalles de tu vida sexual

Algunas personas no tienen ningún problema en compartir este tipo de cosas. Pero otros no quieren conocer el historial sexual del otro. Aunque sí deberías compartirle los detalles de tu salud sexual, los pequeños momentos sexys podrían causar problemas. Tu pareja no quiere escuchar sobre todas tus aventuras sexuales, especialmente si fueron bastantes buenas.