Cosas qué debes evitar cuando comienzas una nueva relación

Cosas que debes evitar cuando comienzas una nueva relación

Una relación nueva puede significar un gran paso en tu vida y si quieres que funcione debes dejar atrás lo que ya pasó y enfocarte en ser una mejor persona, por lo que hay algunas cosas que sin duda debes evitar hacer, ya que si lo haces puede costarte muy caro, así que pon mucha atención.

No ir demasiado rápido

No te enamores rápidamente, a veces cuando pasa esto, puede que tengas algunas ideas a tal grado de que, si él o ella no se comporta igual que tú, puedes llevarte una gran desilusión o bien presionar a la otra persona, puede sentirse un poco asfixiada, así que mejor respira y tómalo como algo importante pero no muy rápido.

Querer controlarlo todo

Si eres de esas personas que les gusta controlar las cosas, date un espacio y piensa que en la nueva relación no será así, ya que no puedes controlar el tiempo, ni cómo se comporta tu pareja, ni qué hace cuando no está contigo, ni con quién se relaciona. Debes relajarte y darle espacio.

Cero redes sociales

Aunque seas una persona influyente en redes sociales, evita publicar lo que haces con tu conquista nueva, ya que no puede durar mucho y quedarás mal parado con tus amigos, además de que está comprobado de que las parejas más felices son aquellas que apenas publican sus aventuras amorosas en las redes sociales.

No mientas

Si estás conociendo a alguien, no aparentes lo que no eres, siempre ten en cuenta tus principios y trata a las personas cómo te gustaría que te trataran. La honestidad es la mejor opción para cualquier situación y sobre todo en lo que respecta a tu vida amorosa.

Entregarlo todo

No debes ser de esas personas que sin medir entregan todo, no está mal, pero debes llevar las cosas con calma y ver la realidad, date cuenta que tal vez estás viendo lo que tú quieres o necesitas.

Comparar lo nuevo con tu anterior relación

Esta es una nueva relación, las cosas no son ni serán como antes, eso es algo que siempre debes tener presente, ya que de lo contrario tú mismo vas a sabotear tu relación.

No tantos mensajes

Si acabas de conocer a alguien y estás intentando algo nuevo, puedes sentir la necesidad de enviarle mensaje todo el tiempo para seguir manteniendo el interés y el contacto, pero a veces no es tan conveniente, ya que puedes hacer que se sienta atacado y puedes tirar todo por la borda.

