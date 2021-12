Cada día vemos un nuevo cambio de looks. Lo de raparse siempre ha sido una buena idea para descargar el cabello, sobre todo, para aquellas personas que tienen mucho pelo o muy grueso y quitan bastante volumen y más en peinados más cortos. Por ello te compartimos, cortes de pelo rapado para mujer.

"Raparse significa sanear de golpe el cabello, favorecerá su crecimiento de forma rápida, fuerte y, además, lo hará sano", confirma. Puedes planteártelo como una manera de rejuvenecer y darle una nueva vida a tu pelo tras las agresiones típicas del ambiente.

De acuerdo con expertos, este corte de pelo para mujer resalta nuestra belleza natural. "Imagina un cuello largo y bonito, muy femenino. Con pelo largo no se aprecia pero con el pelo rapado adquiere un protagonismo especial", señalaron.

Cortes de pelo rapado para mujer 2021

Hay un importante número de ideas para realizarse un corte rapado para mujer

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, otro beneficio del rapado para mujer reside en el ahorro. No significa que dejarás de utilizar champú, sino que usarás menos cantidad y dejarás de lado otros productos como geles, sprays o accesorios para peinar. Además es un corte de cabello que se peina facilmente.

Tampoco tendrás que peinarte y ahorrarás mucho tiempo cada mañana. Además, el agua de la ducha, la brisa, la humedad, el calor del sol, la suavidad de la almohada, cualquier sensación externa se sentirá primero en la cabeza y a las que lo han experimentado ¡la impresión les encanta!

Corte de pelo rapado a los costados para mujer

Los rapados de mujer están ganando terreno

En el corte undercut para mujeres, se rapa todo el pelo alrededor de la cabeza, como si fuese un corte militar, dejando la parte superior de la cabeza con el cabello largo. En el caso del look sidecut, sólo se rapa un lado de la cabeza.

Hoy, este antiguo peinado anticonformista se ha convertido en una auténtica tendencia. La zona de la cabeza rapada da un estilo muy particular a este peinado, sobre todo si el resto del cabello es largo. El sidecut también rompe con los códigos de la peluquería convencional. Pero, curiosamente, este corte tan poco habitual consigue resaltar toda la feminidad de la mujer.

Rapados para mujer en la nuca

Los rapados en la nuca pueden ser con figuras originales

¿Qué es el undercut o sidecut? El undercut, pelo rapado en la nuca o en los laterales, es un estilo solo apto para las más valientes. No es un corte de cabello tradicional, pero sí puede llegar a ser muy sofisticado.

El look undercut de mujer sienta mejor a aquellas que tienen el rostro ligeramente alargado, no tanto a las que tienen algunas facciones muy pronunciadas. En el caso de que tu cabello sea demasiado fino o delgado no es muy recomendable optar por este corte de pelo.

Ahora conoces un poco más sobre los cortes de pelo rapado para mujer y cuales son los beneficios de este look que es tendencia en este año.

