Cortes de pelo para hombre que estarán de moda en 2023

Estamos en noviembre, a tan solo un mes de finalizar el año y si aún no sabes si escoger el corte de Henry Cavil o emular el estilo de Eddie Redmayne, el penúltimo mes de años de termina y en La Verdad Noticias te traemos los cortes que serán tendencia en el 2023.

Y es que antes de pasar por la máquina y la tijera en la peluquería viene la pregunta clave ¿cómo va querer el corte? Y en ese momento nos toca tomar una decisión importante, pues no se trata de solo escoger el estilo que más nos guste, si no, si seremos capaces de mantenerlo, pues la belleza cuesta, y a veces cuesta lo más valioso, tiempo.

Y es por eso que resulta importante saber cuáles serán los cortes de pelo de la temporada e ir asimilando, visualizando y conociendo si realmente van o no con tu estilo.

Los cortes de cabello top para 2023

Los peinados de raya en medio o estilo militar seguirán siendo los favoritos

A continuación, te presentamos una serie de cortes, los cuales te pueden servir de inspiración para que tengas todo lo necesario antes de ir a la barbería y responder la importante pregunta ¿Cómo vas a querer tu corte?

No obstante, pese a las nuevas tendencias, cortes como el mullet, con raya al lado, serán aun tendencia durante el próximo año, además de los rapados no extremo o los cortes estilo militar junto con los de melena escalonada. Pero, si eso no te basta para tomar una decisión aquí te dejamos una selección de 10 peinados para ir perfilando el que será tu corte de pelo del 2023.

Pelo largo con flequillo corto

Corte de pelo “a trasquilones”

Corto y con tinte

Flequillo recto

Melena en progresión

Melena en progresión con flequillo

Pelo corto con flequillo en pico

Pelo en dos volúmenes

Pelo a capas

Flequillo largo

¿Cómo saber el tipo de corte de cabello que me queda?

Es importante analizar cual de estos van con tu estilo antes de tomar la decisión

Cada rostro es único y dependiendo de sus facciones algunos cortes te puede ir mejor que otros. Un claro ejemplo son los cortes con flequillo, los cuales les queda mejor a los rostros alargados o con frentes anchas. Mientras que los rostros cuadrados les puede quedar la mayoría de los estilos les queda bien, desde los más cortos a los más largos.

En el caso de los rostros rectangulares se recomienda un corte intermedio, con un peinado sutilmente retocado, para evitar que el rostro se vea más largo de lo que es. Para los rostros redondos se recomiendan costes que brinden definición al rostro, con los lados con poco cabello y la parte superior con volumen, dando así el rostro volumen y definición.

Para los rostros en forma de diamante se requiere un corte especial, como lo son los flequillos para brindar textura o un corte largo que se puede colocar detrás de las orejas.

