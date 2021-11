Los cortes de pelo hongo para mujer son un corte de cabello popular que recibe su nombre por ser un corte casero y sencillo porque sólo requería la utilización de un tazón o cuenco para su formación.

Para el corte de hongo se coloca un tazón sobre el cráneo y se utiliza como guía de corte para dejar intacto la mayor parte del cabello. Sólo se cortan o afeitan las patillas y el cabello de la parte trasera. El corte es completamente uniforme en la longitud del cabello.

Entre los cortes de pelo de mujer 2021, se encuentra el corte de tazón que fue el corte para niños por excelencia por su sencillez y el hecho de ser casero y no requerir inversión en peluquerías.

Cortes de pelo hongo para mujer con desvanecido

En la década de los años 1960 aparece el peinado popular del mop-top con la Invasión británica de The Beatles. El mop-top es una variación del corte de tazón, pero es incorrecto llamarlo así porque no se requiere de uno para hacerlo, además el corte de cabello en la parte inferior del casco no es contrastante como lo es en el auténtico corte de tazón.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el mop-top difiere del corte de tazón porque no es uniforme, el mop-top presenta un fleco degrafilado. Hay inclusive cortes de cabello que te harán lucir más alta.

Cortes de pelo hongo largo para mujer

Pelo hongo largo para mujer

El corte de tazón, como también se le conoce, es un corte de pelo que tuvo gran popularidad en la década de los 90, y que en los últimos años supo recuperar su momento de gloria.

Se distingue por ser corto, usualmente a mitad o por arriba de las orejas e ir rodeando toda la cabeza como si se tratará de un tazón.

Este estilo de corte de cabello favorece especialmente a las melenas lacias y delgadas. Aunque hoy en día, el corte de hongo se puede llevar de diferentes formas: con fleco largo, corto o degrafilado; con undercut o un poco más largo de la nuca; teñido en un solo color o con un balayage.

¿Cómo peinar el corte hongo de mujer?

El corte de cabello de hongo se puede peinar de lado

La línea que divide lo masculino de lo femenino es cada vez más difusa, y en materia de cortes de cabello no es la excepción. Es por eso que los estilos andróginos, como el corte de hongo o el pixie, son cada vez más populares.

Los cortes de pelo cortos en las mujeres, también llamados garçon (haciendo referencia al término “muchacho” en francés), imponen rebeldía, fuerza y seguridad.

Ahora conoces los cortes de pelo hongo para mujer y lo práctico que es este tipo de corte que es de los más populares.

