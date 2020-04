Cortes de cabello y peinados que NO debes usar ¡te harán ver mayor!. Foto: Cortes de cabello

Todas las mujeres siempre buscan verse más jóvenes y estar a la moda, es por eso que te traemos una lista de los cortes de cabello y peinados que debes evitar si no quieres lucir mayor.

Cuando se trata de estilo, todas buscamos las tendencias más populares para mejorar nuestra apariencia, sin embargo hay algunos cortes de cabello y peinados que más allá de hacernos lucir genial, nos agregan algunos años, te diremos qué debes evitar si no quieres lucir mayor.

Cortes de cabello que te harán ver mayor

Flecos y cortes recogidos

La tendencias de flecos ya no está muy de moda, especialmente si son rectos, y si a eso le agregas un peinado con cabello recogido puede parecer que no has superado los noventas, evita recoger tu cabello y si lo haces no hagas que el peinado se vea perfecto y sin un solo cabello de fuera, la era del gel y el spray es del siglo pasado.

Cabello obscuro

Los tonos demasiado oscuros como los chocolate puede hacer que nuestras facciones se endurecen y que aparentemos algunos años de más y si a eso le aumentamos un corte de cabello que no le de volumen ni movimiento, definitivamente tendremos un aspecto más envejecido.

Peinados ondulados

Las ondas no están muy presentes esta temporada, lo de ahora son los cortes shaggy que dan volumen y movimiento al cabello, los peinados con ondas, te harán lucir mucho mayor ya que son peinados muy estáticos que no dan mucho movimiento al cabello, a pesar de ser muy populares, ya quedaron en las temporadas pasadas.

Cortes clásicos

Los cortes de cabello como el medium bob o pixie, ya no son los mejores para esta temporada, debido a que ahora la tendencia son los cortes en capas que den movimiento al cabello y frescura al aspecto de tu cara, por lo que puedes olvidar un rato los cortes tradicionales y experimentar con nuevos estilos.

Todas las mujeres optando por la tendencia de cortes de cabello y peinados correcta puede verse más joven.