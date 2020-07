Cortes de cabello: trucos para disimular que se les fue la tijera

Disimula un corte de cabello trágico con estos trucos de belleza que están al alcance de tu mano. Foto: Soy Carmín

Miles de mujeres aún no pueden asistir al estilista debido a la cuarentena, y aunque varias han decidido cortar su propio pelo, al no ser expertas pueden ser víctimas de algunas desgracias, cómo el “tijerazo” que es la primera evidencia de que algo salió mal, así que, si eres protagonista de un corte de cabello trágico hecho por un peluquero poco confiable o por tu mano, no te preocupes aquí te revelamos algunos trucos que te ayudarán a disimularlo.

Trucos para disimular un mal corte de cabello

El COVID-19 dio lugar a una pandemia que dejó a todos en cuarentena, así que mujeres y estilistas han tenido que darse un “break”, y aunque ha servido para retomar algunas hábitos de las abuelas y mamás, para dar mantenimiento a las melenas, la verdad es que no ha todas se les dan estas artes de la belleza, así que aún guiadas por tutoriales o vía remota cayeron en algunas desgracias como quemarse el pelo, cortarlo mal o volarse el fleco.

Ante este tipo de situaciones que en muchas ocasiones han sido inevitable e irreparables, es bueno tener algunos trucos de belleza que ayuden a disimular los grandes errores de la tijera, y ahora mismo te compartimos algunos que seguro te vendrán como anillo al dedo, y aunque es claro que no pasa nada, pues el cabello crece, sí te ayudarán a evitar algunos momentos bochornosos o preguntas incómodas ahora que se ha instaurado la nueva normalidad.

Trucos de belleza para el cabello: mascarillas reparadoras

Si la desgracia ya pasó y ahora tienes tu cabello hecho un desastre, realizarte mascarillas en el pelo que te ayuden a reparar tu bienestar tanto físico como emocional, será excelente, así que elige si serán de reparación profunda, fortalecimiento, hidratación o para acelerar el crecimiento, pues, aunque no crecerá de un día para otro, te ayudarán a que lo haga de forma saludable y se verá tan bonito que nadie notará el mal corte, ¡ánimo!

Trucos de belleza para el cabello: accesorios

No llores por los rincones, tu pelo crecerá y se verá nuevamente hermoso, mejor aprovecha las tendencias de este 2020 y añade a tu look, sombreros, diademas, pañuelos, broches y lo que se te ocurra, así nadie notará que algo salió mal con tu corte de cabello y lucirás ¡increíble y a la moda!

TE PUEDE INTERESAR: Mujer en TikTok comparte truco para cortar el cabello con solo 3 pasos

Trucos de belleza para el cabello: textura

Juega con las texturas que puedes crear con tu cabello, ya sea que uses fijador, gel o algún otro producto, puedes disimular un corte de cabello malo con ayuda de un buen peinado, así que, no llores más, pronto crecerá y recuerda, si es necesario y te hará sentir mejor, acude con tu estilista de confianza, él te podrá ayudar y en caso de que sea él el culpable, no le reclames, solo muestra con detalle cuál es tu disgusto para que lo resuelva o acude a uno diferente.

Con información de Soy Carmín.