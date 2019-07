Cortes de cabello que tienes que probar en verano

Sabemos que la moda se encuentra en un cambio constante y en ocasiones es complicado seguirle los pasos, no obstante, si lo que quieres es cambiar tu look este verano, no tienes cómo equivocarte con los siguientes cortes de cabello. ¿Te atreves a probarlos?

Los cortes que te presentamos a continuación han pasado a la historia a través de los años y si bien es cierto que cada determinado tiempo encuentran un lugarcito entre las tendencias, se trata de estilos que realmente nunca pasarán de moda.

Pixie

Sin lugar a dudas se trata de un estilo muy arriesgado y únicamente va con aquellas mujeres más atrevidas y femeninas. Es sofisticado, un clásico y no hay forma de que luzcas fuera de moda con él. Como tip, te recomendamos jugar con el fleco, de esta forma podrás hacerlo lucir más tú.

Long Layers

La ventaja de este corte es que seas lacia o china, tu cabello lucirá genial con capas largas, pues además de que se trata de un estilo que no pasará de moda, ayuda a darle más movimiento a una cabellera larga.

Lob

Este corte lo escuchamos más fuerte que nunca hace un par de años y ¡vaya que luce estupendo! Te lo recomendamos si quieres darle un refresh a tu estilo sin llegar a un cambio muy drástico y que sea lo suficientemente largo como para seguir experimentando con diferentes peinados.

Super short

Al igual que el pixie, el cabello super corto es un estilo que nunca jamás dejará de ser tendencia, sin embargo se trata de un corte extremo que podría resultar shockeante para muchos. Si quieres lucir fuerte y muy segura, ¡tienes que probarlo!

Largo y con fleco

Por último te recomendamos un estilo con el cual podrás quitarte unos cuantos añitos de encima. Es sexy y te hace lucir más joven, ¿qué más podríamos pedir?

