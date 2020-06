Cortes de cabello que son perfectos para cincuentañeras

Afortunadamente en esta vida hay grandes opciones para resaltar ciertos aspectos, un claro ejemplo de esto es el mundo de la belleza que ofrece muchos tips, productos y alternativas para potencializar un punto en particular. Un claro ejemplo de esto esto son los siguientes cortes de cabello que son perfectos para cincuentañeras.

Cortes de cabello para cincuentañeras

Sí, en muchas ocasiones acierta edad sentimos que nuestro mundo se viene abajo porque pensamos que nuestro look ya no nos está favoreciendo, ante esto nos estancamos en el “problema” pero no en las soluciones. Si en lo que te estás enfrascando es en tu melena, los siguientes cortes de cabello para cincuentañeras podrían ser de gran ayuda.

Pixie largo

Sin duda alguna este corte de cabello no puede faltar entre las opciones para mujeres con más de cincuenta años. Este es perfecto para las mujeres que gustan de los looks súper fresco y llenos de energía; puede ser tu mejor aliado en este verano 2020.

Cortes de cabello que son perfectos para cincuentañeras. (Foto cortesía All Things Hair)

Bob con fleco

Ahora bien, si eres de las féminas que gustan de los cortes de cabello que no involucran grandes centímetros de la cabellera, este corte de cabello podría ser tu mejor aliado, más si eres de las que adora que el cabello toque los hombros.

Cortes de cabello que son perfectos para cincuentañeras. (Foto cortesía © Axelle/Bauer-Griffin)

Corte shaggy

Por otro lado si lo que deseas es una opción en la que de plano solo sean unos pequeños centímetros y casi no se vea el cambio, este corte de cabello para cincuentañeras podría ser de gran ayuda.

Cortes de cabello que son perfectos para cincuentañeras. (Foto cortesía © Jon Kopaloff)

Corte bob

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, este fenomenal look es el ideal para quienes adoran las opciones sin el famoso fleco. Hay que recordar que el cabello bobo puede ir definido o con volumen y textura, con fleco, de lado, etc; todo es cuestión de tus gustos y de lo que te haga sentir más cómoda.