Cortes de cabello que serán tendencia este otoño 2020 ¡irresistibles!

Descubre cuáles serán las tendencias en cortes de cabello para la temporada de otoño. Foto: www.shutterstock.com

Todo ciclo tiene un fin, y aunque no lo queramos creer el verano no está tan lejos de terminar, mientras que el otoño parece asomarse a su comienzo y para que enfrentes este nuevo cambio con estilo y belleza, aquí te decimos cuáles serán los cortes de cabello que impactarán en esa temporada para que pienses cuál será el elejido para ¡renovar tu look!

Recibe el otoño con un corte Wob

Si tienes el pelo ondulado este corte de cabello será súper práctico para ti, llévalo arriba de los hombros y disfruta de la comodidad de solo usar los dedos para peinarlo cómo más te guste, recuerda aplicar el producto de tu preferencia para que se mantenga perfecto, sin duda será un look con el que ¡arrasarás!

Chanel, Otoño-Invierno Prêt-à-porter 2020-2021. Foto: Vogue

Luce en otoño un look con largo XL

Si has estado dejando que tu melena crezca, este corte de cabello te vendrá cómo anillo al dedo, opta por un terminado recto en las puntas o de forma circular, así le sacarás el mejor provecho a tu pelo que se verá con mucho movimiento y súper saludable que hasta ¡darás envidia!

Una mirada a los nuevos looks de Alta Costura Otoño-Invierno 2020. Foto: Vogue

Corte de cabello Bob de los 90’s

Este clásico look te hará evocar la década de los años noventa, un estilo que la actriz Mathilda de Léon hizo tendencia cuando protagonizó en 1994 la película The Professional, así que anímate a llevar tu melena un poco más arriba de los hombros y luce perfecta para el otoño 2020.

Maje, Otoño-Invierno Prêt-à-porter 2020-2021. Foto: Vogue

Libera en otoño tu fleco con este corte

Este corte de cabello es un clásico que lleva el fleco estilizado que llega justo arriba de los párpados y te da el efecto de un look ‘messy’, un estilo que te irá perfecto si amas que tu belleza natural resalte, ¡lo amarás!

Celine, Otoño-Invierno Prêt-à-porter 2020-2021. Foto: Vogue

TE PUEDE INTERESAR:Corte de cabello 'Bob francés', el look que afina rasgos y estiliza la cara

Look de otoño Gender Neutral

Este corte de cabello genderless o andrógino hará que tus rasgos de la cara resalten y el cuello también será más visible estilizando así tu rostro, así que si deseas robar miradas en otoño 2020, este look será el mejor para ti, porque además es perfecto tanto para pelos rizados como lacios, será toda una tendencia que todas querrán usar.

Look de otoño Gender Neutral. Foto: Vogue

Con información de Vogue.