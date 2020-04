Cortes de cabello que puedes hacerte en casa y que transformarán tu look. Foto: Telemundo.

Si estás cansada de que el estilista nunca cumpla con tus expectativas para tus cortes de cabello, es momento de que tomes esa situación en tus manos, ¿qué necesitas?, unas tijeras para cabello de preferencia, un espejo, cepillos, tiempo, pasión y sobre todo leer este artículo, pues, te decimos cómo puedes cambiarte el look en tan solo unos pasos y desde casa, ¿lista para comenzar?

Corte de cabello: puntas libres

Solo necesitarás realizarte una coloca de cabello, para hacer que tu cabello tenga puntas libres.

Corte de cabello puntas libres. Foto: eslamoda.com

Corte de cabello en dos capas

Recoge tu cabello en una coleta y corta como lo muestra la imagen, el resultado te encantará.

Corte de cabello en dos capas. Foto: eslamoda.com

Puntas en forma de triángulo

Cepilla muy bien tu cabello, sujetalo lo más alto que puedas sobre tu cabeza con una liga, y corta como lo hace la chica de la siguiente fotografía, un resultado increíble, ¿cierto?

Puntas en forma de triángulo. Foto: eslamoda.com

Degrafilado perfecto

Sujeta tu cabello en una coleta lo más al frente que puedas, revisa que esté muy bien cepillado para evitar disgustos y luego corta, ve muy bien, ejemplo de abajo, ¿te atreves a intentarlo?

Degrafilado perfecto. Foto: eslamoda.com

Despunte fácil con resultados increíbles

Desenreda muy bien tu cabello, separa en un gajo a la vez y giralo hasta que se enrosque y solo sobresalgas unas puntas, y con unas tijeras ve cortando con cuidado las puntas, ¡facilísimo!

Despunte fácil con resultados increíbles. Foto: eslamoda.com

Fleco de envidia

Usa algunos pasadores para sujetar y darle forma tu fleco con cortes cuidadosos, de esta manera te ahorras dinero y tiempo, pues, irás solo ocasionalmente al estilista.

Fleco de envidia. Foto: eslamoda.com

Como has visto en las imágenes, es muy fácil cortarse el cabello en casa y sola, el hacerte una coleta y cortarla de diferentes modos, te abre un abanico de posibilidades que te darán nuevos looks, todo es cuestión de tu estilo, creatividad y el largo de tu cabello, así que, ¡inténtalo!, sino sale bien, el cabello crecerá o simplemente podrás ir a que el estilista te ayude, pero, finalmente no te habrás quedado con la espinita.

