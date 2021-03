Cortes de cabello que no necesitan mucho mantenimiento, expertos los recomiendan

Tener un look sin complicaciones es una de las tendencias más solicitadas en cortes de cabello, y es que desde que inició la pandemia del COVID-19 todo ha cambiado para siempre, y lo que menos se quiere tener es una melena que requiera mucho mantenimiento, de ahí que en La Verdad Noticias te traemos algunas alternativas que te ayudarán con este objetivo, ¡son recomendados por expertos!

Cortes de cabello que no requieren mucho mantenimiento

A capas

Los cortes de cabello con capas son la opción perfecta para no tener que ir con frecuencia al estilista, y lo mejor es que siempre dan un look fácil de peinar y lleno de movimiento, así lo revela la experta de la Peluquería Llata Carrera de Santa Cruz de Bezana, M.ª José Llata, pues asegura que sean las capas imperceptibles o las marcadas, estás son muy favorecedoras y no necesitan esfuerzo.

El bob

Este look es manejable y favorecedor, lo mejor es que se puede adaptar a todos los tipos de cara y texturas, y en caso de que crezca, tampoco genera problemas, pues simplemente se convierte en una melena midi o en un bob long, y si se le quiere dar más movimiento, también se le pueden agregar capas, todo dependerá de nuestro tipo de cabello.

En caso de que se quiera agregar luminosidad a la cara, la experta del Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria), Raquel Saiz, recomienda aplicar mechas más claras cerca:

“…del rostro, las conocidas como hair contouring, harán que siempre tengamos luz en la piel."

Corte de cabello bob. Foto: marie-claire.es

El flequillo

Añadir a tu corte de cabello un flequillo, es un truco excelente para llevar el pelo sin siquiera recogerlo, pues este enmarca el rostro y te hace ver siempre lista para todo, aunque, tiene una desventaja, si necesita un poco de mantenimiento, ya que puede crecer rápido, de ahí que se sugiere llevarlo desfilado o ir al estilista cuando se necesite un despunte, aunque según el experto de Bueno Peluqueros de Málaga, Rafael Bueno, sugiere llevar un

“…un flequillo cortina que no necesita mantenimiento."

El pixie

Este look o el garçon, son ideales para no estresarse a la hora del peinado, ya que se ve perfecto en todos los tipos de pelo, así que es un corte de cabello muy versátil que siempre se verá perfecto, al respecto, el experto de SK Style Barcelona, Alexander Kiryliuk, señala:

“Este acabado despreocupado nos dará la sencillez y naturalidad que necesitamos."

Cortes noventeros

Una manera de evitar las visitas frecuentes al estilista es llevar cortes de los años 90’s, si estos looks desfilados favorecen, son versátiles y muy fáciles de mantener, incluso, el experto de Felicitas Hair desde Mataró de Barcelona, Felicitas Ordás, señala que:

“Los desfilados restan peso y son ideales para el pelo fino, pero también facilitan su manejabilidad.”

Look todoterreno

El corte de cabello mullet y el shag son look que son cómodos, prácticos, fáciles de lleva y sacan el mejor provecho a tu melena, respecto a ellos, el experto de Estilistas de Oviedo, Manuel Mon, señala:

“Con un poco de cariño, lo dan todo para no necesitar ni el secador.”

Con información de marie-claire.es