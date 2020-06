Cortes de cabello perfectos para hombres ¡en tendencia y a la moda!. Foto: Personalista

El tema del que todo el mundo habla son los diferentes estilos y formas de cortes de cabello que existen, en esta ocasión te traemos una selección de los cortes que serán perfectos para que los hombres estén a la moda.

Hay una gran variedad de cortes para hombres que se ven perfectos, y que no importa la temporada, siempre se verán increíbles. Si querías hacer un cambio de look pero no sabías qué corte usar, puedes inspirarte en estos hairstyle.

Cortes de cabello para hombres

Undercut

Corte de cabello undercut. Foto: Moda Top Online

Si no te gusta quedarte con poco pelo, este corte de cabello es la opción para ti. La parte de arriba es mucho más largo que los laterales, que van rapados o con efecto fade.

Undercut con flequillo

Es el mismo corte que el anterior, solamente que en este se usa con flequillo.

Corte de cabello undercut con flequillo. Foto: Pinterest

Francesa oscura

Puede utilizarse la parte más larga del pelo de un lado o puedes acomodarlo por la parte de enfrente.

Fade + militar

Si eres más atrevido, puedes usar esta combinación de cortes. Tiene un estilo corto pero con mucha forma.

Corte de cabello fade+militar. Foto: El español

Media melena

Si no te molesta traer el pelo largo, puedes intentar con este corte. Para que no te moleste, puedes peinarlo hacia atrás.

Buzz

Realmente es uno de los cortes más simples de la lista, pero con mucho estilo. Si quieres muy poco pelo, entonces este es el ideal para ti.

Corte de cabello fade+militar. Foto: Mensandbeauty

Top knot

El corte más atrevido de la lista. Últimamente, se ha visto que el cabello largo en los hombres ha estado de moda, así puedes aprovecharte de eso y lucir increíble con este estilo.

No lo pienses más y elige el corte que más te agrade y vaya acorde a tu personalidad, ten por seguro que además de estar a la moda, este look te hará ver muy guapo.