Cortes de cabello para un look sofisticado y ELEGANTE

Look de cabello ideales para mujeres elegantes. Foto: Vogue

¿Eres una mujer sofisticada y elegante?, si tienes buen gusto y quieres lucir perfecta todos los días, estos cortes de cabello te quedarán como anillo al dedo, ¿te animas a cambiar de look con uno de estos?, ¡derrocharás clase y estilo!

Cortes de cabello para mujeres elegantes

Al estilo Kate Middleton con sus capas suaves

Esta ‘royal´ sí que sabe poner a su favor las capas largas, las cuales estilizan su rostro porque lo enmarcan perfectamente a justo al nivel de la barbilla, pero no es solo eso, Kate Middleton peina las puntas hacia dentro, de ahí que las líneas se ven más pronunciadas y le favorecen más.

Al estilo Kate Middleton con sus capas suaves. Foto: Vogue

Copia el corte de cabello de Anna Wintour

Si quieres tener un look sofisticado tienes que elegir este corte de cabello, pues el bob con fleco recto será tu secreto para robarte todas las miradas, para tener el toque elegante que deseas lucir debes ser cuidadosa y llevarlo lo más pulido posible, ¡te verás increíble!

Copia el corte de cabello de Anna Wintour. Foto:

Corte de cabello con fleco de cortina

Este look con flequillo hace magia con el rostro, pues tiene un efecto estilizador que sienta bien, especialmente cuando se quiere lucir elegante, un ejemplo de ello es Anne Hathaway, quien llevó este look en el reciente filme Locked Down.

Corte bob recto y a los hombros

Los expertos de la moda han llegado a la conclusión de que, si quieres lucir elegante debes llevar un corte de cabello recto, pues entre más pronunciado sea este, más perfecta y sifisticada luce una melena, procura sobre todo que las puntas estén bien peinadas, ya se hacia fuera o hacia dentro, ¡te verás divina!

Corte bob recto y a los hombros. Foto: Vogue

Corte de cabello pixie

Este corte de cabello es muy versátil puedes hacerlo ver muy moderno cuando gustes o elegante si así lo necesitas, lo único que deberás hacer es que se vea prolijo y bien peinado, ¡te verás con un look impecable!

Corte de cabello pixie. Foto: Vogue.

TE PUEDE INTERESAR:Cortes de cabello que se peinan en menos de 5 minutos y son tendencia 2020

Cabello XL con caída en ‘V’

En La Verdad Noticias te revelamos que puedes lograr que el movimiento de tu melena larga se vea sofisticada con este simple tip, deberás pedir a tu estilista que le dé forma de ‘V’, así tu cabello no se verá pesado y estilizará tu figura, ¡queda realmente bien!

Cabello XL con caída en ‘V’. Foto: Vogue

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de vogue.mx