Cortes de cabello para treintañeras que te harán recobrar la juventud de los 20's. Foto: modatoponline.com

Dice por ahí que la belleza de una mujer siempre está en su corazón que, no importa su edad ni talla, y aunque, esto es completamente cierto, no está nada mal explotar un poco más los atributos que la naturaleza nos ofreció, y más, cuándo la tercera década se acerca, así que, te diremos qué cortes de cabello debes usar para celebrar la llegada al tercer piso y coronarte como la treintañera hermosa que eres, ¿te harías un cambio de look?

Cortes de cabello para treintañeras: capas y más capas

Si deseas un corte de cabello que te regrese la frescura de los 20’s, es necesario que busques uno que tenga varias capas, pues, además de ser muy sencillo de peinar, te ayudará a obtener ese toque juvenil que buscas, así que, dale vuelo a la tijera porque aún ¡tienes mucho trabajo por hacer!

Cortes: midi cut

Si gustas de los alocados looks de juventud, es momento de dejarlos atrás si lo que quieres es realzar tu belleza en los 30’s, pues, necesitas tener un nuevo corte de cabello que le dé la bienvenida a esta etapa de tu vida que, espero 10 años en llegar y que merece un comienzo único.

Imagen alusiva a corte de cabello midi cut. Foto: tendenzias.com

Corte de cabello a los hombros para tus 30’s

Si quieres que tu llegada a los treinta años sea mas discreto, solo cortalo a la altura de tus hombros, esto look te vendrá súper bien si tu cara es ovalada o redonda, además, no será un cambio muy drástico, tendrá movimiento y no será ni largo ni corto, simplemente, será el corte ideal.

Corte de cabello a la altura de los hombros. Foto: eslamoda.com

Corta en capas wispy

Este look es muy fresco y deja que tu cabello se vea divertido, relajado, recto y con ondas que te hará ver increíble.

Corte de cabello bob para tus 30’s

Cambia un poco de estilo y realizate este corte, si no quieres que sea demasiado largo, puedes intentar con un long bob, así obtendrás un look fantástico, para decir “hola” a la tercera década.

Cortes bob. Foto: loanah.com

Corte para treintañeras: blunt chop

Este look es ideal si tu problema es que no tienes mucho cabello, pues, te dará volumen, movimiento y será perfecto despeinado o planchado, así que, pruébalo, podría ser el cambio que necesitas, para renovar tu belleza.

Cortes pixie con flequillo

Las mujeres que llegan a los 30’s casi nunca tienen mucho tiempo de sobra, así que, este corte de cabello podría ser el adecuado, si lo que buscas es ahorrar tiempo y al mismo tiempo lucir hermosa, pues, lo lavarás súper rápido, ¿qué opinas?, ¿te animas a cambiar de look?

Corte pixie con flequillo. Foto: modatoponline.com

Con información de Siempre Mujer.