Cortes de cabello para mujeres que detestan peinarse. (Foto cortesía Nupcias Magazine)

En esta vida hay de todo, desde las mujeres que cuidan el más mínimo detalle de su melena, hasta las que son felices si no se peinan. Por ello si eres de este segundo grupo de féminas, aquí te daremos algunas opciones de cortes de cabello para mujeres que son perfectos para ya no tener que peinarse.

Cortes de cabello para no peinarse

Así es, aunque no lo creas hay mujeres que odian peinarse, y no porque no les guste lucir arregladas, no, sino que gustan de un look que les permita lucir su cabello lo más natural posible; su esencia y su estilo hacen todo el trabajo para que su melena luzca a la perfección; si este es tu caso, estos cortes de cabello para mujeres son para ti.

Corte de cabello shag

Esta opción es para las mujeres que gustan del efecto que causan las capas. Este corte de cabello tiene un toque de bob, mismo que se lucía en los 70´s y que era un boom; sin duda alguna este es perfecto para no peinarse puesto que tan solo con acomodarlo con tus dedos quedará listo.

Cortes de cabello para mujeres que detestan peinarse. (Foto cortesía Pinterest)

Corte con capas disparejas

Ahora bien, si lo también gustas de las capas, pero quieres es un look más fresco, que no sea tan marcado y por ende que este se vea despeinado, esta opción te agradará mucho puestas que estas son muy discretas y las puntas son disparejas (unas más largas que otras).

Cortes de cabello para mujeres que detestan peinarse. (Foto cortesía Pinterest)

Corte de cabello pixie

Finalmente y no por ser el menos importante, este corte de cabello es ideal para los mujeres que adoran el cabello corto y los flequillos. De igual forma este es sensacional si eres de las féminas que cambian el color de su cabello; este lo puedes llevar en morado, rojo, tonos rosados e inclusive en blanco con gris; todo es cuestión de tus gustos y con el que te sientas más cómoda.

Cortes de cabello para mujeres que detestan peinarse. (Foto cortesía Pinterest)