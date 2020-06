Cortes de cabello para mujeres de pelo corto que serán tendencia en verano 2020

Verano 2020: tendencia de cortes de cabello para mujeres de pelo corto. Foto: InStyle

Este verano 2020 tienes que darte la oportunidad de estrenar un nuevo look que te permita sacarle el máximo provecho a tu belleza, y no te preocupes si no tienes la melena XL que toda mujer alguna vez en su vida ha soñado tener, pues a continuación te dejamos algunos cortes de cabello que serán tendencia esta temporada y que son perfectos para pelo corto, ¡te verás bellísima!

Corte de cabello: mediana melena lisa

Este look te vendrá bien sin importar si tu pelo es grueso o fino, además si amas las melenas perfectamente lisas, también te quedará como anillo al dedo, ya que si lo planchas lucirá con un acabado perfecto.

Corte de cabello: mediana melena lisa. Foto: InStyle

Look bob y long bob

Los cortes de cabello bob al nivel de la barbilla son por mucho espectaculares, pues hacen destacar a cualquiera, aunque si no quieres arriesgarte de más, puedes optar por el long bob, ya que te dará un look con mucha personalidad.

Look bob y long bob. Foto: InStyle

Cortes de cabello con flequillo

Si realmente quieres hacer un cambio impresionante a tu look este verano 2020, tienes que atreverte a usar un flequillo en tu corte de cabello nuevo, ya que remarcará mucho tus facciones, solo consulta con tu estilista sobre cuál de todos los tipos te va mejor.

Cortes de cabello con flequillo. Foto: InStyle

Cortes de cabello recto

Si deseas tener una melena con mucha textura y volumen, te recomendamos este tipo de cortes de cabello, pues favorece a los pelos muy finos o escasos.

Cortes de cabello recto. Foto: InStyle

Corte de cabello “mullet”

Los estilos de los años 90’s han regresado al 2020 con este look y ahora es una tendencia que puede favorecerte si deseas verte cool y arriesgada, pues es más largo por enfrente y más corto por detrás, ¡se ve increíble!

Corte de cabello “mullet”. Foto: InStyle

Cortes de cabello con flequillo largo y tupido

Para conseguir un fleco perfecto, solo tienes que usar un producto que te de volumen, puede ser incluso un sérum capilar, si lo haces correctamente, será inevitable que pases desapercibida.

Cortes de cabello con flequillo largo y tupido. Foto: InStyle

Cortes de cabello con puntas desfiladas

Dale movimiento a tu look agregando puntas desfiladas a tu corte de cabello, será una excelente opción para evitar las capas, ¡te súper sexy!

Cortes de cabello con puntas desfiladas. Foto: InStyle

Corte de cabello 'shaggy'

Este look le dará a tu melena todo el volumen que necesitas, además, aun cuando no lo peines te verás muy a la moda, ya que tendrá ese efecto despeinado o “messy” que también es tendencia este 2020.

Corte de cabello 'shaggy'. Foto: InStyle

Cortes de cabello con capas

La mejor forma de conseguir mucho volumen en tu melena es hacer capas en el pelo, pues le dan un movimiento natural muy bonito, eso sí, procura que no sean muy marcadas o cortas, ya que podrían tener un efecto más intenso de lo deseado.

Cortes de cabello con capas. Foto: InStyle

Cortes de cabello con flequillo abierto

Si deseas no solo cambiar la apariencia de tu look, sino además hacer que rejuvenezca, tienes que optar por este corte de pelo, pues te hará ver jovial y es super versátil, asó que podrás peinarlo cómo se te antoje, ¡atrévete a llevarlo!

Cortes de cabello con flequillo abierto. Foto: InStyle

