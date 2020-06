Cortes de cabello para mujeres con pelo rizado ¡súper fáciles de peinar!

Si tienes pelo rizado estos cortes de cabello serán ideales para renovar tu look. Foto: ath2.unileverservices.com

Las melenas rizadas son por naturaleza voluminosas, tanto que a veces resulta muy complicado controlarlas con un simple peinado, ya que la mejor forma de hacerlo es teniendo el corte de cabello correcto y por ello te sugerimos tres looks que podrían quedarte como anillo al dedo, ya que incluso harán que peinarte sea más fácil, pues tu pelo será mucho más manejable, ¡tienes que verlos!

Corte de cabello para melena con rizos: shaggy

Este 2020 renueva tu look con este corte de cabello que hará destacar lo mejor de tu melena, pues le aportará la definición que siempre has buscado y que te facilitará la vida, pues sabemos lo difícil que es intentar controlar la naturaleza rebelde del pelo rizo.

Lo mejor de este corte de cabello es que no importa que tan largo tengas tu pelo porque los beneficios aplican tanto para melenas XL o medias, además, en referencia al fleco no te preocupes, pues se adapta perfecto a este look, y para peinarlo solo necesitarás usar fijador o alguno de tus productos favoritos, ¡te encantará!

Fleco recto, ideal para cabello rizo

Añade a tu corte de cabello un fleco recto, ya que es ideal para las melenas rizadas, particularmente si o dejas a la altura de las cejas, aunque los laterales deben ser mucho más largos.

Aunque esta tendencia es del 2019, este 2020 sigue con fuerza, ya que se confirmó que este tipo de fleco queda muy bien a las melenas rizadas, y antes no se pensaba así, pero eso sí, no debe haber cortes más arriba de las cejas o podría ser contraproducente para tu look.

Corte de cabello midi en pelo rizado

Usa un largo midi para crear con tu melena rizada un look moderno que te llegue a los hombros, este corte de cabello te permitirá controlar muy bien pelo, pues no tiene muchas capas, y si quieres aprovecharlo al máximo solo tendrás que secar tu cabello con la cabeza hacia abajo, el efecto es ¡maravilloso!

Corte de cabello midi en pelo rizado. Foto: www.nuevamujer.com

TE PUEDE INTERESAR: Cortes de cabello que usan las celebridades y son perfectos para este verano 2020

También, puedes hacer este midi con un corte V, es una variación con la que podrás lucir una melena encantadora cuando la lleves suelta, incluso puedes pedir que te realicen mechones asimétricos, pues tu pelo ganará mucho movimiento y te sentirás completamente liberada, ¡atrévete a intentarlo!

Con información de www.nuevamujer.com.