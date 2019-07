Cortes de cabello para lucir más joven y a la moda

¿Qué remedios existen para “rejuvenecer”? Cremas carísimas con caviar y ácido hialurónico, cirugías faciales (como el levantamiento de párpados), botox en la frente y el entrecejo, hilos tensores, radiofrecuencia y mil opciones más; pero ¿qué te parecería algo barato, práctico y menos invasivo? ¡Sorpréndete con lo que un corte puede hacer por ti!

Si estás en busca de un cambio de look con el que te veas joven, radiante y a la moda, los siguientes cortes de cabello son para ti, pues además de quitarte varios años de encima, ¡te harán lucir con una melena más saludable, cuidada y hermosa!

Fleco

Sin importar el corte de cabello que elijas, este estilo siempre se ha asociado con las niñas pequeñas, así que es una forma sencilla para aparentar menos edad, sin embargo, te recomendamos no cortarlo en casa, pues podrías terminar con un look catastrófico.

Bob disparejo

A pesar de que no se trata del invento del año, es una tendencia que no deja de ser relevante hasta el día de hoy; ayuda a lucir una cara mucho más delgada y afilada y probablemente se trata del toque original y moderno que le hacía falta a tu look.

Pixie o super short

Se trata de dos cortes súper en tendencia para esta temporada de verano y además de que son los más fáciles de estilizar y los que menos cuidados requieren, te aportan un look atrevido y arriesgado. No obstante, no se recomienda para aquellas con rostros redondos (tiene el efecto contrario).

Hasta los hombros (recto)

Las melenas midi son lo de hoy; infinidad de artistas como Kendall Jenner, Kim Kardashian, Emma Stone y más, ya la tienen o la han llevado, pues luce fabulosa con cualquier tipo de rostro y es muy fácil de mantener, además te da un aspecto inocente muy “cute”.

